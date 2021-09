Videojuegos “gratis” para PlayStation Plus en septiembre de 2021

ESTADOS UNIDOS.- Cada inicio de mes, Sony comparte una lista de juegos gratuitos dentro de la suscripción PlayStation Plus; este sistema no sólo da recompensas de títulos a los usuarios, sino que también ofrece descuentos para la adquisición de juegos en la tienda virtual.

En meses anteriores, la empresa nos dio la oportunidad de descargar Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5, Operation: Tango, Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette, entre otros. Para el mes de septiembre PlayStation ha revelado que estarán disponibles en la plataforma:

Overcooked: All You Can Eat! (PS5)

¡Recocido, recocido! 2 y todo el contenido adicional se mezcla y remasteriza en esta deliciosa edición definitiva. Disfruta de cientos de niveles de caos en la cocina cooperativa, tanto local como online, en cocinas cada vez más peligrosas y oscuras. Los jugadores pueden disfrutar de los modos de campaña, supervivencia y práctica, y como novedad en Todo lo que pueda comer: ¡el modo de asistencia! El juego contiene funciones para permitir que tantos jugadores como sea posible se unan al frenesí por la comida, con una interfaz de usuario escalable, texto compatible con dislexia y opciones de daltonismo disponibles.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Caza o déjate cazar en este juego de disparos multijugador ** asimétrico que enfrenta al hombre contra el depredador. Como parte de un Fireteam de cuatro personas, completa misiones desafiantes antes de que el Depredador te encuentre O sé el Depredador y caza a tu presa, usando armamento alienígena mortal, como el Lanzador de plasma montado en el hombro, Combistick y más, para acechar a tu presa. Aprende diferentes clases y estilos de juego sin importar el bando que elijas.

Hitman 2 (PS4)

Viaja por todo el mundo y rastrea a tus objetivos a través de exóticos lugares de arena, desde calles bañadas por el sol hasta selvas tropicales oscuras y peligrosas. Ningún lugar está a salvo del asesino más creativo del mundo, el Agente 47. Prepárate para experimentar la historia de suspenso de espías definitiva, tu misión es eliminar al escurridizo Cliente de la Sombra y desentrañar su milicia, pero cuando 47 descubre la verdadera identidad de su objetivo y la verdad sobre su pasado, lo cambia todo. Hitman 2 presenta nuevas formas de jugar, nuevos modos de juego y nuevas funciones, incluido el nuevo modo Sniper Assassin con el primer juego cooperativo de la franquicia.

¿Cuándo acceder a los juegos gratis de PS Plus?

Para poder disfrutar de este y otros beneficios, que mes con mes ofrece PlayStation, es necesario contar con una cuenta activa del servicio de suscripción PlayStation Plus, cuyo precio mensual es de $6.99 dólares, aproximadamente $150 pesos mexicanos. Este servicio además te permite conectarte para disfrutar de partidas en línea.

