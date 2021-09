Lo soñó y Lo cumplió

TAMAULIPAS.- 27 de julio del año 2012, una tarde en la que la televisión tenía la atención de muchas personas en el mundo, pues se realizaba la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, justa deportiva más importante que solo sucede cada cuatro años y que reúne a los mejores deportistas del mundo.

En Ciudad Victoria en uno de los miles de domicilios, un niño de nombre Edson Ismael Ramírez Ramos, con apenas 12 años, presenciaba con atención esta ceremonia sentado en la sala de su casa; puso atención a cada detalle de principio a fin, miró desfilar a cientos de deportistas del mundo y de México, las luces artificiales y todo lo que en ese momento fue una fiesta.

El espíritu deportivo que desde pequeño lo ha tenido al siempre practicar deportes, le emocionó a un punto que jamás había pasado, creció su ilusión y por su mente pasaron unas palabras que se volverían su máximo sueño, “quiero ir a unos Juegos Olímpicos, quiero estar ahí”.

Ese pensamiento se quedó muy grabado en su mente, aún sin imaginarse que desde ese día con la motivación de lograr ese sueño, iba a conseguir grandes cosas a nivel nacional e internacional, al grado que nueve años después, iba a poder cumplir con esa palabra que al mirar Londres 2012 se le metió a su cabeza, esto gracias a la disciplina de tiro deportivo, deporte que conoció por pura casualidad y que al final le dio esa gran alegría de convertirse deportista olímpico en Tokio 2020 (2021).

Pero antes de todo eso, hay un camino muy largo como el de todos los atletas, camino de obstáculos, de malos momentos, pero también grandes y buenas experiencias que tendría en busca de ese objetivo.

2012, un antes y después…

Ese 2012, marcó un antes y un después para el victorense Edson Ismael, pues además de la ya mencionada motivación gracias a los Olímpicos de Londres, en ese tiempo recién conoció el deporte de tiro deportivo, que después se iba a volver como una vida entera para él.

“Yo empecé a los 5 años en el deporte, cuando estaba en el kinder. Empecé con el fútbol, natación, basquetbol, taekwondo, atletismo, béisbol y al final terminé con el tiro deportivo a los 12 años”, indicó el victorense.

“Lo descubrí en el planetario, mi hermana entrenaba gimnasia en el gimnasio y yo caminaba por fuera, iba a las canchas de fútbol y un día me topé con que había una tipo bodega, me acerqué y me llamó la atención, Xerxes Chiprut, entrenador de aquí me invitó a probarme, me dieron un rifle y vieron que lo hacía bien para ser mis primeros tiros y ya desde ahí me quedé”, contó Edson.

Dios y el destino ya le tenían preparado su camino y por ello lo acercaron a ese deporte, “fue una casualidad, o podría decirse como un milagro que yo me haya encontrado con esta disciplina de tiro, sí se podría decir que esto era para mí, porque empecé todo muy natural aún sin nada de conocimiento”.

En ese mismo año, empezó a entrenar, olvidó los demás deportes y se centró en el tiro deportivo, inició a competir por Tamaulipas en Olimpiadas Nacionales en las que ganó algunas medallas y comenzó a demostrar su capacidad a pesar del poco tiempo de entrenamiento.

Poco a poco creció el interés en crecer aún más, por lo que estudió bien algunas opciones, entre ellas, salir de su casa, de su ciudad y estado para ir a trabajar con un entrenador de Selección Nacional, por lo que tuvo que tomar una decisión complicada.

Dejó su casa y su zona de confort

En el 2016 tomó una decisión difícil: dejar su hogar y tierra. Él sabía que debía crecer deportivamente fuera de su Estado pues había más posibilidades de ello con entrenadores de Selección Nacional, “lo que motivaba es que quería ser seleccionado nacional, por algunas carencias que se tenían aquí, busqué al entrenador que ha sido siempre de los mejores del país e hicimos buena sinergia y los resultados se han dado”.

Es así como cambió su residencia para vivir en Coahuila, “fue difícil porque dejé la escuela, amigos, familia, todo practicamente; mi abuelita fue la que me acompañó a vivir allá, se extrañaba convivir con todos, mis compañeros de tiro, mis papás, por trabajo no podían moverse ellos, pero mi abuela fue quien dijo que ella se animaba”, externó.

Pero todo eso, lejos de perjudicar, lo tomó por un lado positivo y Edson asegura que todo lo vivido con ese cambió le ayudó a mejorar en todos los aspectos, “el hecho de salir de tu entorno si puede ayudar o perjudicar, en mi caso me ayudó a seguir creciendo personalmente hablando, tenía que crecer, mejorar deportivamente y aproveché esta oportunidad que se me presentó”, pronunció.

Empezó a destacar a nivel internacional

Tras un arduo trabajo con su entrenador, empezó a ganar competencias nacionales y fue llamado para ser parte del equipo mexicano de Tiro Deportivo por lo que comenzó a participar en diferentes competencias como Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo y demás.

Las cosas se dieron para que par de años después, compitiera por un puesto para Tokio 2020, pero no fue fácil, incluso en medio de ese proceso pensó en abandonar la disciplina, pues la presión era demasiada.

“En general el alto rendimiento no es fácil, esto es el trabajo de nosotros, le invertimos mucho tiempo y el de nuestros entrenadores, sacrificamos mucho tiempo, es agotador muchas veces y se piensa en dejar por la exigencia, que es padre, pero tiene sus altas y bajas”.

“La ocasión que más me marcó y que más me orilló a pensar en eso, fue cuando yo tenía 18 años. Fue mi año debut en selección nacional, salí a mis primeras copas del mundo, centroamericanos, y se daban primeras plazas olímpicas, y la verdad no me fue muy bien esa temporada, llegué en una estabilidad muy desgastada”, confesó.

“No se me dieron las cosas, fue un momento donde quería dejar todo, pensaba dejar todo el deporte, ya no quería saber nada para ser sincero, no me importaba no llegar a mi sueño, pero creo que lo único que necesitaba era descansar, me tomé unas semanas y después retomamos todo y con más fuerza”, añadió.

2019, año de la plaza olímpica

Dicen que después de la tormenta llega la calma y el sol brilla más que nunca, eso le pasó a Edson que tras un periodo turbulento, en el 2019, confirmó su presencia en Tokio 2020 tras ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, lo que le valió ganar la última plaza para Tokio en su deporte para el continente.

“Fue una alegría enorme, no podía creerlo en cuestión de lo que había logrado, pero en parte sí porque trabajamos muy fuerte no sólo en el ciclo olímpico sino desde mucho antes”, comentó el tamaulipeco que después tendría un año y medio de preparación debido a la contingencia que se vivió en el mundo y que obligó a los deportistas a esperar un año para su competencia en Tokio.

Sueño cumplido

Lo que inició en el 2012 tras la inauguración de Juegos Olímpicos en Londres, se volvió un ‘logro desbloqueado’, aquel niño que miró con ilusión el estar en la máxima justa deportiva del mundo, ya con 21 años fue parte de ella, como deportista representante de México en la disciplina de tiro deportivo en Tokio y ahora miraba con ilusión en vivo y todo color ese sueño olímpico.

“Fue bastante padre vivir esta experiencia olímpica, desde la llegada al aeropuerto, las pancartas referentes a Tokio, en la pista de aterrizaje había una tipo jardinera con las palabras de Tokio 2020, el momento de llegar a la villa, ver todos los atletas, te mueve algo especial, todo lo que yo algún día miré en la tele, ahora me tocaba a mi estar en persona”, declaró.

Eso fue fuera del deporte, pero dentro de su competencia, Edson también vivió cosas inolvidables, “fueron muchos sentimientos encontrados, pensé en todo lo que había tenido que pasar para estar ahí, todo el sacrificio de mi familia, de mis entrenadores, fue algo indescriptible el estar donde estaban los mejores, cada disparo lo disfruté como nunca”, contó.

Edson terminó en la posición 18 general, pero se ranqueó como el mejor deportista de Latinoamérica y sólo detrás de los tiradores de Estados Unidos por lo que es de los mejores de América.

“Me sentí contento con el resultado que obtuve, sinceramente me faltó más fogueo internacional, competir más contra las personas que iban a estar. A mi me sorprendieron las marcas que se dieron porque fueron muy atlas, una competencia dura, no eran cualquier persona y me gustó competir con gente de alto nivel, pesó un poco la poca experiencia internacional, un lugar 18 que no se había conseguido hace mucho tiempo y estuve dentro de los mejores del continente”, expresó.

Quiere revancha en París 2024

Edson Ramírez quedó con la ‘espina clavada’, pues sabe que pudo dar aún más si hubiera tenido más fogueo internacional, situación que no estuvo en sus manos, pero ahora luchará por estar en París 2024.

“La ventaja es que en el tiro puedes retirarte a la edad que quieras, busco algo más grande, me dieron un margen de lo que debo trabajar, mi meta es mejorar el lugar en el que quedé, voy a buscar fogueo internacional que me ayude”, indicó.

Sus planes son el ser parte de los próximos selectivos nacionales para ganar su representación como Selección Mexicana y participar en los Juegos de las Américas, competencia que otorga plaza olímpica, “quiero prepararme fuera del país para llegar fuerte a esa competencia, tratar de ganar la plaza olímpica y tener después un año y medio para prepararnos, eso sería la ideal, pero como sea, quiero estar en París 2024 y vamos a luchar por eso, esta primera experiencia en Tokio me motivó a seguir trabajando”, comentó.

Sea como sea, Edson no desistirá, pues quiere seguir el ejemplo de su máxima inspiración deportiva como lo es, “Niccolo Camprianii, él fue campeón de varias Copa del Mundo y ganó medallas en Olimpiadas, es un ejemplo a seguir por lo que no debo dejar de trabajar”.

Tamaulipas en la sangre

Aunque el destino lo llevó a vivir y representar a Coahuila, Edson aseguró que eso no le quita lo tamaulipeco, “al final de cuentas yo soy tamaulipeco, aquí nací y crecí, y sigo viniendo porque de aquí soy y mi familia, el que yo represente a otro estado, no me quita eso, yo salí buscando un sueño, un objetivo y eso nadie me lo va a quitar, agradezco a Coahuila por respaldarme y lo hago con mucho gusto y cariño por confiar en mí”, pronunció.

También la escuela no la olvida

Los sueños de Edson Ramírez también abarcan temas que no son directamente con el tiro deportivo, ya que piensa en su futuro, por ello no quita el dedo del renglón en el tema educativo y estudia la carrera de Comunicación y Medios Digitales en la UVM de Coahuila.

“Fue la primera universidad que confió en mí, me apoyaron en el tema deportivo, otras universidades no me querían porque iba a faltar mucho -entre risas-, pero ellos me ofrecieron la opción online”.

Pero su meta es seguir ligado al deporte, “lo he pensado y después de terminar esta carrera, tal vez inicie una carrera relacionada al deporte, es algo que me encanta, aún no sé qué exactamente, pero podría ser gestión deportiva, lo pensaré pero lo que es seguro es que no se puede depender al 100% de ser deportista y por eso quiero superarme en los estudios”, indicó.

Dedicado a su familia

Para Edson hay algo muy claro, sin su familia, no hubiera conseguido su máximo sueño de convertirse en atleta olímpico, por lo que siempre les estará agradecido por todo su apoyo en las buenas y las malas.

“Yo siempre agradezco a mis papás y mi familia, en el deporte la familia juega un rol importante y siempre les estaré agradecido por todo lo que hacen y apoyan, también a mi entrenador Blas Ruíz y a mi equipo”, finalizó.

Así culminó la plática con Edson Ramírez, quien a pesar de tener sólo 21 años, ha sabido madurar y crecer como persona gracias a todas las experiencias que ha vivido tanto dentro como fuera del deporte.

Edson se podría definir como alguien centrado, responsable pero sobre todo con un gran corazón personalmente pero en el deporte aún más, alguien que no se rinde tan fácil y que no le importa realizar sacrificios para lograr sus metas, por lo que desde ya, busca cumplir sus metas que se ha trazado para seguir escribiendo su nombre con letras doradas y sea recordado no sólo aquí, en Victoria o Tamaulipas, sino también en México como un deportista ejemplar y que dio todo por representar a su país en competencias internacionales.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN