Condicionan exámenes por no pagar cuotas; director lo niega

Altamira.- Dos madres de familia de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla del ejido Ricardo Flores Magón de Altamira denunciaron que les condicionaron la entrega de los exámenes luego de que no pudieron pagar las cuotas escolares correspondientes al año 2021- 2022.

Gabriela Saldierna Guevara y Katy Sánchez Pérez señalaron que el año pasado a pesar de la pandemia les cobraron la cuota de inscripción de 590 y este año de nueva cuenta les pidieron este pago.

” Nos dijeron que si no pagamos la cuota, no nos entregan los exámenes parciales de los niños”, explicó.

Aseguraron que no se deslindan de pagar esta cuota puesto que es por la educación de sus hijos, pero señalaron que por el momento no pueden hacer el pago y alzaron la voz porque no les han entregado estos exámenes.

” En mi caso yo tengo 2 niños, uno en tercero y otro en cuarto y tengo que pagar 710 por los dos”, explicó Gabriela Saldierna.

Las madres de familia señalaron que atraviesan por una difícil situación económica y en el caso de una de ellas su esposo por el momento no tiene trabajo por lo cual es muy difícil pagar esta cuota.

Además denunciaron que hay algunas personas que forman parte de la asociación de padres directiva de la escuela y ya no tienen menores estudiando.

” El año pasado nosotros pagamos la cuota de inscripción pero no sabemos en qué se usó el dinero si los niños no vinieron a clases y además nosotros tuvimos que pagar aparte el internet para que tomen sus clases y tareas”, explicaron.

Señalaron que plantearon esta situación al director pero las ignora y les dice que tienen que pagar la cuota escolar.

Ambas madres de familia externaron su temor de que tomen represalias con sus hijos por haber alzado la voz.

DIRECTOR NIEGA ACUSACIONES Y NI SIQUIERA DA SU NOMBRE

Por su parte el director de la primaria quien sólo se identificó con el nombre de Pedro ya que se negó a dar sus apellidos, desmintió las acusaciones, pero reconoció que no tiene por qué hacer excepciones de los cobros.

Al momento de ser entrevistado por los representantes de los medios de comunicación quienes habían acudido a esta escuela donde las autoridades municipales harían un recorrido el director dijo que necesita esas aportaciones de los padres de familia.

Molesto y nervioso aseguró que está abierto para recibir a los padres de familia.

” Yo no hago condición de entrega de exámenes yo no manejo nada”, explicó.

Al ser cuestionado sobre su nombre, sólo se limitó a responder “Pedro” .

Por Silvia Mejía