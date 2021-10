NASA se prepara para el turismo espacial

ESTADOS UNIDOS.- El turismo espacial está a la vuelta de la esquina y la NASA lo sabe, pues la ficticia Oficina de Viajes a Exoplanetas publicó un video sobre cómo se imagina que serán las actividades una vez que la tecnología permita viajar a otros planetas con mucha facilidad y los fanáticos de la astronomía quedaron sorprendidos.

El video de un minuto de duración, titulado ‘Visiones del futuro’, muestra a varias personas disfrutando; se ven paseos en kayak por Titán, la luna de Saturno cubierta de agua, también se puede observar un mirador desde una alta torre en Venus. No se podían olvidar del paracaidismo, pero en el exoplaneta HD 40307 g, la posible “supertierra” recién descubierta, en la cual se teoriza que podría haber vida.

At least as important as the spacefaring rockets and satellites is the explorer and the inspiration to make the journey. ????‍????????

Where would you explore? The methane lakes of Titan? The two-sun skies of exoplanet Kepler 16b? Or a world not yet known? pic.twitter.com/pcza7sT1ez

