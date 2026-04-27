Disparan extracciones a presa Marte R. Gómez

La Conagua incrementó más de 800% el desfogue, mientras persisten dudas sobre el destino del agua y crece la preocupación de productores por posibles envíos a Estados Unidos

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque le acaba de desfogar 100 millones de metros cúbicos, la Conagua disparó en más de 800 por ciento las extracciones a la Presa Marte R. Gómez.

De acuerdo con reportes oficiales, el embalse tamaulipeco pasó paulatinamente de liberar 4 mil litros por segundo hace una semana a desfogar 37 mil 800 litros por segundo el viernes, en una tendencia que podría seguir al alza.

El informe de la Conagua no detalla el uso del líquido, que debería ser para el Distrito de Riego 026, del norte de Tamaulipas, pero en el actual ciclo de cultivos se le ha autorizado agua para apenas el 40 por ciento de sus 69 mil hectáreas, pese al acelerado desfogue de la Marte R. Gómez, de acuerdo con productores agrícolas.

Tampoco la Administración federal ha actualizado los reportes de entregas de agua a Texas, sin embargo, agricultores con presencia en el organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua habían adelantado que México iba a entregar 100 millones de metros cúbicos a Estados Unidos.

Entre el 10 de marzo y el 10 de abril pasados, la Conagua extrajo 100 millones de metros cúbicos a la Marte R. Gómez, llegando a desfogar 60 mil litros por segundo, sin detallarse su uso.

Así, la presa tamaulipeca bajó de 639 millones de metros cúbicos -81 por ciento de llenado- a principios de marzo a 551 millones de metros cúbicos -70 por ciento de su capacidad- el día de ayer.

Productores del Distrito 026 advirtieron que El Cuchillo, principal fuente de agua del área metropolitana de Monterrey, podría ser usada para compensarlos por los envíos a Texas o nuevamente utilizada para abonar directamente a Estados Unidos.

Aunque la cuenca del Río San Juan, donde están El Cuchillo y la Marte R. Gómez, no está contemplada en el Tratado binacional de Aguas de 1944, el Gobierno de Sheinbaum accedió a su uso y durante el 2025 tan sólo la presa de Nuevo León envió 410 millones de metros cúbicos a Texas, el equivalente a casi un año de consumo de toda la Ciudad.

Piden a expertos ante presión de EU en T-MEC

Productores agrícolas de Tamaulipas urgieron al Gobierno Federal a incluir especialistas en la eventual revisión del tema hídrico dentro del tratado comercial de América del Norte (T-MEC), ante presiones desde Estados Unidos.

Marco Antonio Garza Acosta, dirigente del Distrito de Riego 26, advirtió que existe preocupación en el sector por la intención de legisladores republicanos de Texas de incorporar en julio el tema de la deuda de agua de México.

Señaló que funcionarios federales han mostrado desconocimiento en la gestión de aguas compartidas, lo que ha derivado en decisiones equivocadas.

«Han cometido errores graves al asesorar a la Presidenta; han usado aguas de presas que no están contempladas en el Tratado», afirmó.

El líder agrícola cuestionó el uso de recursos de las presas El Cuchillo y Marte R. Gómez para cubrir compromisos con Estados Unidos, al considerar que no forman parte de los acuerdos binacionales.

Sostuvo que, en periodos de sequía, el Tratado permite aplazar los pagos de agua al siguiente quinquenio, por lo que no debieron realizarse extracciones.

Garza propuso retomar la experiencia de ex negociadores comerciales como Herminio Blanco para evitar nuevas fallas en la conducción del tema.

Aseguró que actualmente la presa Marte R. Gómez continúa liberando agua exclusivamente para riego agrícola en el Distrito 26.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, entre el 23 y 24 de abril se extrajeron 1.197 millones de metros cúbicos, con un flujo de 30 mil litros por segundo.

El dirigente afirmó que los compromisos de entrega de agua a Estados Unidos ya concluyeron este año.