Tragedia en el Río Bravo: vuelca kayak y deja dos fallecidos en zona recreativa

Una jornada de recreación terminó en tragedia en la frontera entre Coahuila y Texas

Por. Staff

RÍO BRAVO.- Dos personas murieron ahogadas este domingo tras volcarse mientras realizaban una ruta de kayak en el Río Bravo, a la altura de la cortina de la Presa de La Amistad.

De acuerdo con reportes locales, una de las víctimas es un menor de 17 años, identificado como José. La segunda persona fallecida fue Roberto Enríquez de la Garza, quien se desempeñaba como subdirector de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Acuña, Coahuila.

El accidente ocurrió en un tramo del río que es utilizado de manera frecuente para recorridos recreativos, el cual inicia aguas abajo de la cortina de la presa.

Según versiones preliminares, las embarcaciones se volcaron al pasar por una zona de corriente intensa, donde un remolino habría atrapado a ambas personas, dificultando cualquier maniobra de rescate.

Un creador de contenido identificado como “Maverick Fishing” reportó el incidente en redes sociales poco después de ocurrido y señaló que intentó auxiliar a una de las víctimas, sin lograr salvarla.

Elementos de rescate del lado mexicano recuperaron el cuerpo del menor, mientras que autoridades de Del Río, Texas localizaron el de Enríquez de la Garza.