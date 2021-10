Fuego amigo contra de Rodolfo González Valderrama…

TAMAULIPAS.- No hay duda que RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, sube considerablemente en las encuestas y seguramente eso ya comenzó a poner nerviosos a quienes también quieren abanderar a MORENA en pos de la Gubernatura de Tamaulipas y comenzaron con el fuego amigo.

Mire, durante la semana que recién termino, en redes sociales apareció una publicación un tanto burda donde tratan de desacreditar a RODOLFO GONZALEZ, hablan de un desacuerdo familiar, ¿tan desesperados andan por descarrilar su proyecto?

Además, queda claro que no hay nada por donde puedan golpear a GONZALEZ VALDERRAMA, no hablan de corrupciones o perversiones, si existieran caerme que ya se las hubieran ventilado. Claro que es importante que quienes pretendan gobernarnos tengan una vida familiar ejemplar, pero igual todos tienen sus asegunes, lo de VALDERRAMA suena más a que no encuentran como atacarlo que verdad.

Aparte, lo que realmente le debe preocupar al pueblo es que quienes quieran ser candidatos sean decentes, no estén calificados como corruptos, que tengan capacidad para conciliar y gestionar, que le apuesten a la unidad y sobre todo, que tengan voluntad de trabajar por el bien de la Entidad y de quienes en ella vivimos.

Decimos que la información negativa que suben en redes sociales de RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA no es otra cosa que fuego amigo porque realmente es a los otros aspirantes de Morena a quienes les interesa bajarlo de la contienda antes de que el jilguero del gran elector guinda cante quién es el candidato a gobernador para Tamaulipas.

De ahí la urgencia de manchar su imagen para que no siga subiendo en las encuestas y se quede con la estafeta de candidato. Aun no es campaña y los de enfrente no se van a desgastar en estos momentos, menos con ese tipo de ataques sin sentido y que lo único que manifiestan es su falta de ingenio y que no hay nada grave con lo que le puedan desacreditar.

Antes de que llegara VALDERRAMA como superdelegado de los programas sociales del gobierno federal a Tamaulipas sus compañeros de partido lo veían lejano, luego ellos mismos comenzaron a filtrar que el que lo mandaran a desplazar a JOSE RAMON GOMEZ LEAL era porque el presidente quería matar dos pajaros de una pedrada, sacarlos a los dos de la jugada.

Lo real es que el caso de VALDERRAMA es muy similar al esquema que en su momento utilizó el presidente de la república con MANUEL CAVAZOS LERMA, lo mandaron a Pronasol para que hiciera tierra, recorriera territorio con recursos para programas sensibles, por lo tanto puede ser que RODOLFO si sea a final de cuentas la carta de la 4T y eso ya lo comienzan a ver sus adversarios guindas y el paso, con desacreditaciones sin fundamento, le quieren atajar.

A propósito de VALDERRAMA, mucho ruido genero su visita a palacio de gobierno para entrevistarse con el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, especulaciones sobraron al respecto, se escucharon voces de morenistas, como si quisieran que el Estado estuviera en una guerra y no en buenos acuerdos para bien de todos, los que descalificaron el encuentro y también por ese motivo lo atacaron, no entienden que es un acto de urbanidad política, y es bueno que Estado y Federación, sin distingos de colores, se coordinen para que bajen los programas sociales federales ordenadamente y punto.

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ