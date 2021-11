Nasa lazará un cohete como experimento de una “defensa planetaria”

ESTADOS UNIDOS.- En 2022, una nave espacial de la NASA se estrellará a propósito contra un asteroide para desviar su trayectoria en una misión que ha sido descrita como “defensa planetaria”, cuyo objetivo es preparar a la humanidad en caso de una amenaza de impacto.

Como si se tratará de una película de Hollywood, la agencia espacial de Estados Unidos está llevando a cabo un experimento para desviar un asteroide aunque, hasta el momento, no se conoce ningún astro de gran tamaño que esté en curso de colisión contra la tierra.

“No queremos estar en una posición en la que un asteroide se dirija hacia la Tierra; debemos probar esta técnica”, dijo Lindley Johnson, del Departamento de Defensa Planetaria de la Nasa, en una conferencia de prensa el jueves, señala la agencia AFP.

La misión bautizada como DART (Double Asteroid Redirection Test), despegará desde California a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 el 23 de noviembre a las 22H20 hora local.

Diez meses más tarde, la nave alcanzará su objetivo, que estará a 11 millones de kilómetros de la Tierra. En los hechos, es lo más cerca que llegará al planeta azul.

El experimento tendrá un objetivo doble

El objetivo principal de la misión DART será el asteroide Didymos, de 780 metros de diámetro, es decir, dos veces la altura de la torre Eiffel. Además, en su órbita hay una luna, Dimorphos, de 160 metros de diámetro y más alta que la Estatua de la Libertad.

En esta luna es donde se posará la nave, unas cien veces más pequeña que ella, proyectada a una velocidad de 24 000 km/h. El impacto arrojará toneladas y toneladas de material.

Pero “no va a destruir el asteroide, sólo le dará una pequeña sacudida”, dijo Nancy Chabot, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que dirige la misión en colaboración con la NASA.

Como resultado, la órbita del asteroide más pequeño alrededor del más grande se reducirá sólo “alrededor del 1%”, explicó.

A partir de las observaciones realizadas por telescopios en la Tierra desde hace décadas, se sabe que Dimorphos orbita actualmente alrededor de Didymos en exactamente 11 horas y 55 minutos.

Utilizando los mismos telescopios, este periodo se medirá de nuevo después de la colisión. En ese caso, quizá sean “11 horas y 45 minutos, o algo así”, dijo el investigador.

Desconocen la composición y masa exacta del asteroide

Hay muchos factores que entran en juego, como el ángulo de impacto, el aspecto de la superficie del asteroide, su composición y su masa exacta, todos ellos desconocidos por el momento.

De este modo, “si un día se descubre un asteroide en curso de colisión con la Tierra (…) tendremos una idea de la fuerza que necesitaremos para que ese asteroide no toque la Tierra”, explicó Andy Cheng, de la Universidad Johns Hopkins.

LIVE: Tune in as #DARTMission leaders share the details of our upcoming launch to test asteroid deflection technology.

Share your questions for the team with #AskNASA! https://t.co/dvxrr58Ewr https://t.co/87d5ZLuzru

— NASA (@NASA) November 4, 2021