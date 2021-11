Padre de Octavio Ocaña pone una condición para exhumar a su hijo

MÉXICO.- Han pasado casi dos semanas desde que ocurrió la trágica muerte de Octavio Ocaña, quien es mejor conocido como “Benito” debido a su emblemático personaje en la serie “Vecinos” y con el paso de los días ha surgido nueva información que además de poner en tela de juicio la versión oficial de las autoridades del Estado de México también dio pie a la posibilidad de exhumar el cuerpo del actor, por lo que al ser cuestionado sobre este tema, el padre del actor, Octavio Pérez, señaló que solo existe una situación en la que aceptaría desenterrar el cuerpo de su hijo.

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos llamado “De primera mano” donde el padre del actor fue cuestionado por Gustavo Adolfo Infante sobre la posibilidad de exhumar el cuerpo de su hijo, por lo que en un primer momento, el empresario se mostró renuente y aseguró que no lo permitiría pues considera que hay suficientes pruebas para realizar una nueva investigación, además, señaló que si “les quitó” el cuerpo de su hijo fue porque quería evitar que experimentaran con él.

“Por eso no se los dejé aquí, porque querían experimentar con mi hijo, mi hijo no es experimento de nadie, ¿está claro?, se los digo en serio, no es experimento de nadie, así de fácil, a mi hijo no lo van a estar tasajeando, ni abriendo, mi hijo ya está descansando, hagan su trabajo, esto es lo que tienen que hacer” aseveró Octavio Pérez, quien en otro momento de la entrevista cambió de parecer y señaló que solo hay una situación en la que permitiría la exhumación del cuerpo del emblemático “Benito Rivers”.

“Me ofrecieron uno (perito) de Estados Unidos, yo creo que ese sí, si viene alguien de afuera soy capaz de exhumar el cuerpo, pero alguien de fuera, no a ninguno de aquí, si viene un perito del FBI y me dice ‘necesito exhumarlo’, adelante, vámonos tu y yo solo y te lo juro que lo hago, pero uno de aquí no, ¿Cómo puedo confiar en ellos?, ya no confío en nadie de ellos”, sentenció el padre de Octavio Ocaña.

Siguen chocando versiones

La trágica muerte de Octavio Ocaña ha dejado más preguntas que respuestas pues siguen habiendo muchas irregularidades y versiones cruzadas de lo ocurrido el pasado viernes 29 de octubre cuando el actor fue perseguido por policías hasta que chocó y se disparó accidentalmente tal como dice en la versión oficial, pues hace unos días la familia de “Benito” señaló a una mujer policía como la responsable de haber disparado contra el actor y de haberle robado algunas de sus pertenencias, sin embargo, dicha información fue desmentida por la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli pues señalaron en un comunicado que la uniformada no estuvo en la escena de los hechos.

En este mismo comunicado, también reiteraron que las pertenencias del actor fueron entregadas a la familia del hoy occiso e hicieron énfasis en que no se reportó la pérdida o desaparición de algún objeto, por lo que se espera que continúe el cruce de declaraciones en torno a este caso que ha causado una gran conmoción entre la sociedad mexicana.

CON INFORMACIÓNES DE HERALDO DE MÉXICO