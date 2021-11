‘La corcholata’: el papel que le abrió paso en el cine a Carmen Salinas

MÉXICO.- La actriz Carmen Salinas se dio a conocer en la industria del entretenimiento al interpretar a “La Corcholata”, en la película “Bellas de Noche”.

El filme se estrenó en septiembre de 1975. Fue una papel complejo de interpretar para Carmelita, como también se le conoce, porque el personaje bebía y decía groserías, algo que hacía la originaria de Torreón, Coahuila.

El libreto en su momento se lo entregó Eduardo Meza y la actriz le dijo que el personaje decía palabras altisonantes, pero ella no hablaba de esa manera, “la película es para adultos, yo improvisaba mucho, le pegaba a los policías, la gente me aplaudía. Era una personaje que cuando no estaba tirada en la calle, estaba pegada en la botella, pero nunca he tomado”, relató para el programa Venga La Alegría.

Salinas contó en la misma entrevista que en una escena en la que llega a la cantina a pedir un trago y le dieron una cerveza al tiempo, luego de que la bebe, “al terminar la cerveza se me viene un erecto y la gente atacada de la risa. No me quedé en el personaje como a muchos compañeros les pasa”.

Entonces, cuando la llamaban por el nombre del personaje, ella les aclaraba: “mi nombre es Carmen Salinas, no ‘La Corcholata’ y ese fue un personaje que yo hice en el cine”.

Fue en abril que ella volvió a darle vida a “La Corcholata” en la obra de teatro “Y nos cogió la pandemia”, asimismo fue también una homenaje a destacados actores cómicos.

¿Qué le pasó a Carmen Salinas?

Este jueves 11 de noviembre se dio a conocer que la actriz de 82 años se encuentra en terapia intensiva, a consecuencia de un derrame cerebral y se encuentra en coma.

La familia de la también exdiputada comunicó en un primer momento que Carmen Salinas atravesaba por “una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden”.

Fue la nieta de la actriz, Carmen Plascencia la que informó que se trató de un derrame cerebral. “Actualmente, mi abuelita está en estado de coma. Con sus órganos funcionando de manera natural, es decir, ella está haciendo que funcionen. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo”, explicó.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO