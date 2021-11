Priístas ridículos

No es falso, pero no es verdadero que al presidente de México Andrés Manuel Lopez Obrador le fue bien en su participación dentro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Aunque tal cual lo dice la señorita Ana Elizabeth García, la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia: “así que ese dato taaaan celebrado, no es digno de ser tomado en cuenta”, y más cuando los menores de edad deben usar herramientas jurídicas para acceder al derecho a la salud y el desabasto de medicinas en los hospitales públicos de México está en su máxima expresión inhumana y corrupta.

Pero bueno, a estas alturas y con el agua hasta el cuello de una inflación cada día más amenazante, se reactivó la dinámica en los cruces fronterizos entre Estados Unidos y México dándole oportunidad sobre todo a las entidades fronterizas de aplicarse y moverse para recuperar lo que puedan al cierre de 2021.

Por eso, según respetando los protocolos sanitarios y aforos controlados se anunció el regreso de eventos tradicionales que ayudarán a la recuperación del sector turístico fronterizo.

En Reynosa, Tamaulipas; por ejemplo del 5 al 7 de diciembre la Asociación Mexicana de Recintos Feriales (AMEREF), celebrará el Summit de la Frontera Norte.

Aquí los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada se han puesto hombro con hombro para darse la oportunidad de desarrollar varias actividades que incluyen la realización de eventos nacionales, muestras gastronómicas, festivales de autos y rodadas que beneficiarán a la cadena de servicios del sector turístico en la zona frontera.

Además de que Tamaulipas “La sorpresa de México”, tiene una amplia oferta de recintos para la realización de congresos y reuniones, sumando ahora las nuevas y modernas instalaciones de Expo Tam Reynosa con capacidad de hasta 4 mil personas en su salón principal.

Para que usted comience a ordenar su agenda y no quede fuera de ninguna de las próximas reuniones en la zona fronteriza, se viene la Muestra Gastronómica de CANIRAC Reynosa, la VII edición de la Ruta 54 que llegará el 27 de noviembre al Pueblo Mágico de Mier y el tradicional Car Fest Reynosa que volverá a convocar a los amantes de los autos.

El mini Thor Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, algo así como un superhéroe de DC, está por terminar con fanfarrias su gestión como empleado de los tamaulipecos ¡no le afloje!

En la intimidad… ¡ay, pinche Peña Nieto! Dijiste que dejarías un nuevo PRI, pero en Tamaulipas se te pasó la mano; entre el dirigente estatal y la secretaria general del partido, ya no sé si son perros o gatos peleando por la croqueta.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN