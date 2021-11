El INE solo tiene recurso para 21% de las casillas para la consulta

MÉXICO.- Con el presupuesto de 830 millones 573 mil pesos que se otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE), para organizar y realizar la eventual consulta de revocación de mandato, se limita a sólo 21.6 por ciento la instalación de las 161 mil mesas receptoras previstas para este ejercicio ciudadano.

El INE solicitó un presupuesto de tres mil 830 millones de pesos para prevenir la posible realización de la consulta, en la que se le preguntará a la ciudadanía si se le debe revocar el mandato al Presidente de la República, en este caso, a Andrés Manuel López Obrador, y de acuerdo con el monto solicitado, la instalación completa de cada casilla representaría un gasto de 23 mil 788 pesos.

Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, la mayoría de Morena y aliados (PT y PVEM) avalaron el recorte de cuatro mil 913 millones de pesos al presupuesto de 24 mil 649 millones de pesos solicitado por el INE, con ello, únicamente aprobaron 830 millones 573 mil pesos del monto solicitado, lo que alcanzaría para instalar únicamente 34 mil 915 casillas en todo el país, de acuerdo con estimaciones en las que se confrontaron las cifras del presupuesto avaladas el fin de semana por la Cámara de Diputados y las solicitadas por el órgano electoral.

En entrevista para El Heraldo de México, María Marván Laborde, ex consejera presidenta del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y Coordinadora de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que estos recursos no le alcanzan para nada al órgano electoral, a manera de ejemplo, refirió que alcanza, si acaso, para la impresión de las papeletas que marcarán los ciudadanos el día de la jornada cívica.

Con los 830 millones que dejaron los diputados de presupuesto para realizar la revocación de mandato, ¿para qué le alcanza al INE?

“Prácticamente para nada, probablemente para imprimir las boletas y punto, porque no sólo es cuestión de instalar casillas, es cuestión de contratar capacitadores electorales, de capacitar a las personas que van a estar en la mesa de votación, que tengan que contar los votos y no sólo eso, en diciembre hay que ver cuáles firmas son válidas y cuáles no”, señaló la ex consejera electoral.

En este contexto, llamó a la Suprema Corte de Justicia a que en el momento en el que se interponga la eventual acción de inconstitucionalidad, emita un fallo inmediato.

“Le haría el llamado (a la SCJN) a que hiciera las cosas de manera sensata y expedita, de nada nos va a servir que la Suprema Corte resuelva a favor del INE en agosto del año que entra, el tiempo apremia y no pueden guardar esa controversia (constitucional) debajo del cajón”, sostuvo Marván Laborde.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO