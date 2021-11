Detiene políticas federales compra de medicamentos a Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El estado de Tamaulipas cuenta con un abastecimiento del 92 por ciento en medicamentos, asimismo de oncológicos, pero a consecuencia de las políticas federales es más complicado adquirir más, informó la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

Tras su visita al centro de salud en Tampico, indicó que el resto del país tiene un 20 por ciento de abasto y Tamaulipas 94 por ciento, además de contar con medicamento para todos los cánceres.

“Tamaulipas tiene el 94% de abasto en medicamentos, también oncológicos para niños y adultos y lo que falta no es que no podamos comprar o no tengamos el dinero, es que no hay en el país y con las políticas federales es difícil la adquisición para todo el país, tan difícil que la propia Federación no ha podido sacar una compra consolidada en tres años”.

Molina Gamboa, visitó la Jurisdicción Sanitaria número dos, para dar inauguración oficial a los servicios de mastografía.

Finalmente, la titular de salud en el estado, manifestó que Tamaulipas brinda de manera gratuita el tratamiento para cáncer, pidiendo a los que padecen estas enfermedades acudir a los módulos de salud y dar seguimiento a su salud.

“Aprovechemos lo que tenemos, gracias a la voluntad política, al compromiso y solidaridad de nuestro gobernador para con las familias”.

Por Javier Cortés/ La Razón.