“Tamaulipas no estará bajo control del crimen”

REYNOSA, Tam.- “Nunca más un Tamaulipas bajo el dominio del crimen organizado, ese es nuestro objetivo y compromiso” dijo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al inaugurar en Reynosa el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia, (C5) o Centro de Vigilancia Tamaulipas (CV 5).

El mandatario recordó que al inicio de su administración, decidió perseguir al crimen con nuevas capacidades, “lo hice, al tener presente que la vida, el patrimonio y el bienestar de los tamaulipecos, es nuestra principal preocupación”.

Con una inversión de 4 mil millones de pesos, el C5 cuenta con tecnología Videowall de última generación, área de registro y consulta de antecedentes de aspirantes y personal de las instituciones de seguridad y justicia.

Evaluaciones de control y confianza, inteligencia en apoyo a corporaciones de seguridad, centro coordinador de operaciones para dirigir la atención de emergencias, sala de crisis para la toma de decisiones.

Helipuerto, estacionamiento, 191 kilómetros de red de datos híbrida, red inalámbrica para interconectar los sistemas de video vigilancia en el Estado, arcos carreteros, instalación de siete nuevas posiciones en estaciones seguras con tecnología de lectura de placas, área de mantenimiento preventivo y correctivo, área de capacitación y transferencia de conocimiento.

Asistieron a la ceremonia, las cónsules generales de Nuevo Laredo y Matamoros, Deanna Kim y Yolanda Parra, en representación del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Además de autoridades del departamento de Seguridad Nacional en Washington, de la Secretaría de Seguridad Publica Federal e invitados de distintos sectores del estado.

En su discurso, el mandatario tamaulipeco dijo que los resultados en materia de seguridad del gobierno estatal, son una consecuencia de alianzas con la sociedad, sectores productivos y las mesas de seguridad y justicia. Realizó un reconocimiento a los 4 mil 240 elementos de la policía del estado, el Grupo de Operciones Especiales (Gopes), y a las fuerzas armadas, “Ejercito Méxicano, Marina Armada de México y Guardia Nacional, mi reconocimiento y gratitud a ellas”.

Destacó que hoy, Tamaulipas se ubica entre los diez estados más seguros del país, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “hace dos semanas dieron a conocer que Tamaulipas es el número uno como el estado más seguro en sus carreteras”.

García Cabeza de Vaca dijo que, aunque aún falta camino por recorrer, con la inauguración del C5 , las capacidades de seguridad de la entidad, se llevarán a otro nivel.

CV5 se suma al trabajo que actualmente realizan los C-4 en los municipios de Victoria, El Mante, Tampico y Nuevo Laredo y en el mediano plazo, generará cuatro beneficios centrales. “Primero, vigilaremos colonias, carreteras, espacios públicos y sitios estratégicos más seguros, con el monitoreo en tiempo real de 5 mil cámaras en los 25 municipios más grandes del estado”.

Explicó que la tecnología permitirá obtener datos valiosos para mejorar las acciones contra la delincuencia, incrementar la información que se intercambia con instituciones federales y comunicación con agencias de Estados Unidos.

“Segundo, reduciremos la impunidad, porque serán fortalecidas las carpetas de investigación ya que las áreas de análisis contarán con mayor evidencia para realizar el trabajo de las fiscalías”. También, agregó, se fortalecerán más, las instituciones de seguridad y de justicia al facilitar la consulta de antecedentes de aspirantes y personal que trabaja en ellas; así como garantizar mayor eficiencia en la respuesta ante emergencias, mediante un mejor despacho de recursos humanos y físicos ante eventos de esta naturaleza.

El mandatario reconoció que el reto es seguir por el mismo camino y no bajar la guardia, “asegurarnos que los próximos gobiernos utilicen todos estos instrumentos que hoy en día tiene el Gobierno del Estado para seguir restableciendo la paz y el orden y estado de derecho en cada rincón de nuestro estado”. Y agregó, “yo al igual que ustedes no estoy dispuesto a regresar a ese pasado, donde se vivía con miedo, donde no podíamos transitar por nuestras carreteras, donde dejó de llegar la inversión, donde se dejaron de generar empleos, ese reto lo tenemos juntos”.

PARTICIPA EN CONGRESO SEGURITAM

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó también en el Primer Congreso sobre Seguridad Pública SeguriTam a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) en el Centro de Convenciones ExpoTam Reynosa.

En ese lugar, más de 18 dependencias estatales expusieron sus avances en la materia, así como intercambiaron conocimientos y buenas prácticas con metodologías para el fortalecimiento de sus capacidades en el área de seguridad y justicia a partir del uso de la tecnología.

Los días 18 y 19 de noviembre se presentarán conferencias y cursos donde participan académicos, investigadores, funcionarios y profesionales que abordarán temas como migración: frontera norte y seguridad, seguridad ciudadana y sociedad civil, soluciones tecnológicas aplicadas en seguridad y delincuencia organizada y terrorismo, entre otros.

