“Disparos accidentales” causan pánico y alarma dentro del aeropuerto de Atlanta

ESTADOS UNIDOS.- Tres personas resultaron heridas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield de Atlanta después de que un pasajero se abalanzó sobre una bolsa que contenía un arma de fuego, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado, diciendo que la información sobre las lesiones proviene de “reportes iniciales”.

La fuente dijo que las personas lesionadas no recibieron disparos y, en cambio, resultaron heridas durante la evacuación. También indicó que la bala del arma de fuego entró en la propiedad de la persona que la trajo.

Según la agencia, el artículo prohibido fue identificado por rayos X en el control de seguridad principal y comenzó una inspección del equipaje. Se le dijo al pasajero que no tocara la propiedad, pero se abalanzó hacia ella y disparó el arma, dice el comunicado.

El pasajero salió corriendo del aeropuerto. En ese momento, la TSA y las autoridades locales iniciaron un alto en tierra.

El incidente se produjo alrededor de la 1:30 p.m. (hora de Miami) y continuó hasta que se dio el visto bueno a las 3:20 p.m. Los pasajeros fueron revisados ​​nuevamente en ese momento.

No se han proporcionado detalles sobre el arma o las circunstancias que rodearon la descarga accidental.

There is not an active shooter. There was an accidental discharge at the Airport. There is no danger to passengers or employees. An investigation is ongoing, more information will be published on this channel.

— Atlanta Airport (@ATLairport) November 20, 2021