El Canelo y Américo

TAMAULIPAS.- Definitivamente en el interior de Morena se puede respirar de todo, menos unidad, pues varios de los que se registraron como aspirantes se sienten burlados.

Fueron a la Feria, jugaron a la bolita y aunque destaparon los tres vasos no la encontraron en ninguno de ellos, por lo que les esquilmaron todo lo invertido. No se trata de dinero, se trata de prestigio y liderazgo, no resultar electos ni para ser encuestados no fue del agrado de muchos, sienten que fueron engañados por el CEN de Morena.

Consideran que tienen más méritos que algunos de los integrantes de la cuarteta de la discordia, como OLSA SOSA, quien no pudo ganar la alcaldía ni con todo el apoyo de Morena en el pasado proceso electoral, sin olvidar su pasado priísta.

Alcaldes como MARIO LÓPEZ de Matamoros y ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, pueden decir que están tranquilos por no haber sido elegidos para la encuesta, pues solamente tenían cabida dos mujeres y dos hombres, por lo que la equidad de género los derrotó.

Sin embargo, también se podrían sentir incomodos por ser desplazados por el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, con apenas unos meses de talacha desde la coordinación de delegaciones federales. También pudo sentirse lastimada la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, pues tiene las cartas suficientes para participar en la encuesta, al haber ganado la alcaldía de Nuevo Laredo en una elección muy cerrada en un municipio que era gobernado por el PAN.

Además de su experiencia como diputada local, que garantiza la capacidad para ser una aspirante a la gubernatura, pero sobre todo porque recibió las instrucciones de inscribirse en una carrera que ya se sabía perdería. La realidad es que los alcaldes que participaron no fueron tratados justamente, fueron lastimados y utilizados, desvencijando la unidad morenista.

Pero en Morena siempre juegan a la ilógica, nunca muestran una verdad completa, pero si una mentira morbosa para medir a sus líderes regionales desde el templo de su dudosa moralidad. Por cierto, recientemente el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA subió una foto con “El Canelo” ALVÁREZ, lo que se prestó a algunas conjeturas.

Muchos suponen que “El Canelo” preparara al victorense AMÉRICO para que enfrente en el corto y largo plazo a sus contrincantes y alcance la victoria para coronarse campeón. Otros piensan que se tomó una foto con el monarca mundial de boxeo para decirle al mundo que no tendrá problemas para ganarle a los bultos que le pusieron enfrente.

AMÉRICO es el favorito de la IVT tan es así que ganó y por mucho la votación del CEN de Morena. La línea fue enviada a favor del victorense, pero también se pidió apoyar a OLGA SOSA, por lo que apareció en el segundo lugar como un mensaje de quien puede atropellar voluntades en Morena.

Otro deportista como el futbolista tampiqueño RODOLFO PIZARRO también le entró a la política y le mando un mensaje a GONZÁLEZ VALDERRAMA. En cambio, destacó esta semana el reconocimiento que hizo el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a CÉSAR “El Truco” VERASTEGUI OSTOS por su tarea de reconstruir el tejido social y la paz en la entidad.

Dijo que, aunque a veces su secretario general de Gobierno no se ve, “se siente, ha apoyado a muchos de ustedes que le han pedido que actúe, que sea el conducto para poder restablecer el orden en muchas partes de nuestro estado”.

“El truco”, por el PAN espera a sus contrincantes para el 2022 y es un boxeador muy rudo. Bueno, por hoy es todo. Adiós y aguas con los patinazos…

EL PATINADERO / JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ