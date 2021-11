Cuide sus finanzas… Diciembre se acerca

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hace un par de semanas se realizó el “Buen Fin” y ayer pasó el “Black Friday” en Estados Unidos, pero por las ventas online ya está en México, a esto se suma que estamos llegando a Diciembre con sus fiestas y posadas, lo que se hacen una combinación de pretextos perfectos para aprovechar “ofertas”.

“Que mi yo del futuro se preocupe”, es una frase muy mexicana debido a que no tenemos una buena cultura financiera, la mayoría en este país no sabemos cómo hacernos un presupuesto personal, a gran parte de la población nos cuesta muchísimo trabajo concientizar sobre el ingreso que tenemos, y en estos tiempo se agudiza con la pandemia, al punto de que hay gente que tras la Covid, vio su ingreso reducido o perdieron su empleo y ni eso no los hizo bajar su nivel de vida, hoy sufren por dinero. Angélica González López, investigadora y maestra en Finanzas nos comparte para EXPRESO-LA RAZÓN una serie de tips para que este fin de año no sea el inicio de un terrible 2022 en temas de economía familiar.

“Nos la pasamos increíble el último mes del año, pero llegado enero decimos ‘híjole ahora cómo voy a pagar lo que compré en el “Buen Fin”, en el “Black Friday” y los regalos navideños’, e incluso llegamos al punto de no saber cómo es que voy a cubrir mi gasto del día”, señaló.

De acuerdo a datos recientes de la Asociación Mexicana de Compras en Línea, ha revelado que 7 de cada 10 consumidores potenciales pensaban realizar una compra en el Buen Fin, cifra que cambió en la proyección para gastos por Navidad, en donde 8 de cada 10 encuestados pretenden comprar regalos considerando que hay más ofertas.

La experta en Economía advirtió que hay que ser conscientes de la realidad financiera que poseemos, cuánto tenemos, cuánto gastamos y cuánto podríamos gastar, para no terminarnos el dinero que aún no ganamos.

“Hablamos de ‘finanzas’ pero nunca nos ponemos a pensar qué hay del otro lado del gasto, cómo es que voy a pagar, cuánto gano y de dónde viene mi ingreso”.

Aquí te compartimos datos de cómo tener un buen cierre de año con tus finanzas en tiempos de pandemia y como enfrentar un (se prevé) difícil año nuevo.

PENSAR A FUTURO

Es importante valorar tu fuente de ingresos, pueden ser una o varias, porque el no programar tus gastos para el cierre del año puede comprometer fuertemente tus ingresos del los próximos meses o años.

NO CAER EN TRAMPAS COMERCIALES

En muchas ocasiones no tenemos en mente gastar pero vemos “promociones” que aparecen, nos atraen y decimos “Oye creo que podría necesitar una televisión”, por más atractiva que te parezca, si no no lo necesitas… ¡no lo compres!

¿TARJETAZO? PIÉNSALO DOS VECES

Muchas veces caemos en las ofertas de “meses sin intereses”, y si bien son promociones atractivas, cometemos el error de meter a pago en plazos bienes que no son de largo plazo.

“Son bienes que consumes antes del pago de tu tarjeta de crédito, un ejemplo podría ser la despensa, que cuando toca el primer pago, los insumos ya se acabaron”, advierte.

Es importante utilizar los meses sin intereses en bienes duraderos.

ADELANTOS DE AGUINALDO

En muchos trabajos adelantan el pago del aguinaldo y es atractivo endeudarse teniendo dinero en la cartera, “el dinero a futuro resulta demasiado caro si no cuentas con el ingreso suficiente para cubrir tus gastos y se puede volver una trampa financiera”, el hecho de que creas que puedes obtener un buena oferta, te podría hacer que caigas en el “ciclo de las tarjetas”, donde llegas al punto de no poder cubrir los gastos mensuales que generan los intereses.

REALIDAD FINANCIERA

La Maestra en Finanzas advierte que primero debemos trabajar en que “las decisiones que tomamos gastos sean realistas”, es decir, que sean compras que te permitan obtener un mayor número de bienes pero que también estén basadas en la realidad financiera que posees, “no seguir gastando sólo por gastar sino decir, ‘ok mi decisión es una decisión de compra consciente” y todo ello es parte de una programación.

PRESUPUESTO

Sin duda esta es la parte más difícil, porque conocer tus finanzas personales, en todo sentido, te puede ayudar a revisar los gastos que has hecho y darte cuenta de cómo estás financieramente.

“Esta actividad te permitirá saber con claridad cuánto gastas, cuánto ganas, cuánto puedes llegar a gastar dentro de una adquisición de bienes”.

Es decir es un trabajo de honestidad financiera por escrito en el que por rubros fijas “límites” de gasto y programas tus actividades financieras.

AHORRAR

González López asegura que es importante porque “sigue la cuesta de enero, la inflación que tenemos es alta y no se prevé que vaya a haber un retroceso y muy seguramente por enero tendremos por el 7.2 ó 7.3% de alza, entonces en enero las cosas costarán más”.

Es importante terminar el año con un ahorro, usualmente se recomienda que el 20% del dinero se destine al ahorro, pero en ocasiones es importante saber que a veces no se puede, pero si es necesario “tener un ahorro que te permita hacer frente a imprevistos porque a futuro se vuelve demasiado caro el dinero si no es propio”.

La investigadora dijo que muchas veces gastamos en cosas innecesarias y “pequeñas” que en conjunto representan una gran fuga de nuestro capital “A veces gastamos en plataformas de streaming, no es malo, pero en lugar de tener una tenemos Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, esos son los famosos ‘gastos hormiga’, no te das cuenta pero se te va una gran parte de tus ingresos, primero porque no somos consientes y luego porque no establecemos una mentalidad financiera”, advirtió. Es el mejor momento para sentarte solo o en familia a planear el más responsable de los cierres de año y fiestas navideñas, así podríamos enfrentar con más conciencia un 2022 que se vislumbra complicado y muy caro.

POR OMAR REYES

EXPRESO-LA RAZÓN