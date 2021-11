Meten orden en locales para fiestas

VICTORIA, TAM.- Dado el disparo de fiestas, bodas y quinceañeras, el gobierno municipal utilizará las direcciones de los festejos para realizar un padrón de los nuevos salones de fiestas y palapas que hayan surgido durante la pandemia.

Eduardo Uribe Doria, jefe del departamento de alcoholes del municipio, afirmó que no se sabe con exactitud cuántas palapas existen en Victoria ya que muchas pasaron de lo particular a negocios en renta durante este año y medio, sin embargo no se sabe cuáles son.

“Tenemos 118 permisos expedidos para fiestas en lo que va de octubre y noviembre, el padrón de alcoholes para integrarlo correctamente estamos cruzando datos con el área de desarrollo urbano, vamos a ver cuáles son los que tienen permiso para uso de suelo, inicialmente levantamos un padrón de 180 negocios con los registros que teníamos pero hay más”.

Para conocer el total de negocios de estos tipos que existen en la capital, cada que se tramite un permiso, el municipio tomarán registro y visitarán el establecimiento, con la finalidad de armar su propio padrón con direcciones y dimensiones.

“La idea es actualizar el padrón de negocios que se dedican a ventas de alcohol, para que se acerquen al municipio y se acojan a la ley complementaria evitando problemas mayores”.

Con el padrón iniciado desde hace unas semanas, se espera que este concluya para finales de diciembre con la finalidad de que en el mes de enero se invite a los propietarios para que cumplan con la normatividad y tramiten sus permisos o licencias de alcohol.

“En muchas de las ocasiones se amparan en que son fiestas familiares, y como tales no podemos hacer nada, pero en la urgencia de que tenemos conocimiento de ello vamos actuar en consecuencia tratando de invitarlos a que se acerquen al municipio ya que son una fuente de ingresos del ayuntamiento”.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA