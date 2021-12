Entregan apoyos a las MiPyMEs de Tamaulipas

REYNOSA, TAMAULIPAS.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó este martes en Reynosa créditos a emprendedores a través de los programas Microcréditos y Empresariales de Inversión Tamaulipas, beneficiando a más de 300 empresarios tamaulipecos de 17 municipios, para fortalecer competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de apoyar la economía regional y las actividades productivas de las localidades tamaulipecas.

Durante su intervención el Gobernador Cabeza de Vaca, reconoció el trabajo y empeño de los emprendedores tamaulipecos “Le metimos dinero a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para que no cerraran y no solo eso, que siguieran adelante, pero que no se frenara la inversión, que siguiera llegando la inversión a Tamaulipas, con esa derrama económica va a permitir que Erika pueda vender más papelería porque es una derrama que se genera, que María Teresa le vaya mejor en su negocio, pero también que se pueda vender más carteras y bolsas y más hot dog, como los carritos que estamos financiando, saben cuánto dinero ha llegado a Tamaulipas desde que llegó mi gobierno, 4 mil millones de dólares, nadie quiere más a esta tierra, que aquellos que vivimos en ella, que aquellos que la trabajamos todos los días, que aquellos que la hemos padecido y sufrido y a pesar de ello, hemos salido adelante”.

Por su parte, la señora Adriana Guadalupe Pérez Mendoza, emprendedora del municipio de Río Bravo, dijo que a través de los microcréditos ha ido ampliando su negocio. “Yo empecé con un crédito de 3 mil 500, yo tenía un carrito que rentaba, con lo que me prestaron y con lo que tenía compré uno nuevo; fui ampliando mi negocio y ahorita ya voy en la etapa de 15 mil pesos, yo vendo a hamburguesas y hot dog. Es muy bueno el crédito, es muy poco lo que pagamos y si lo recomiendo a la gente que le interese en meterse al crédito y ser responsable con los pagos”.

Durante la entrega de créditos PyMES se enlazaron vía zoom y redes sociales a los municipios beneficiados son: Abasolo, Altamira, Burgos, Casas, Ciudad Madero, El Mante, Güémez, Jaumave, Matamoros, Nuevo Laredo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Reynosa.