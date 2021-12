Intensa movilización por incendio de camioneta en Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un presunto cortocircuito causó el incendio de una camioneta en la zona centro de Ciudad Madero el mediodía de este miércoles.

El conductor sufrió una crisis nerviosa, mientras que la unidad Ford Explorer fue perdida total.

El siniestro se registró en calle Benito Juárez, esquina con Bolivia. Personal de Protección Civil y de bomberos se encargaron de atenderlo, el cual pudieron controlar en poco más de 20 minutos.

“Fue un reporte por parte de la ciudadanía que se estaba quemando una camioneta, nos comenta el propietario que comenzó en el área del motor, posiblemente un cortocircuito, posiblemente”, declaró el director de Protección Civil, Romel Martínez Flores.

En las dos últimas semanas se han presentado más de ocho incendios, desde casas, departamentos, comercios y vehículos.



“Lo más importante es que no pasó a mayores, no hay personas lesionadas y no hay otra instalación afectada”.

El fuego causó daños a cables, así como a un lote baldío, la columna de humo se pudo observar desde diferentes puntos de la ciudad.

“La unidad lamentable es pérdida total y el dueño entró en una crisis aguda, por ello fue atendido por los elementos de Protección Civil”.

El funcionario recomendó a los dueños de vehículos realizar el mantenimiento preventivo, “creo que es parte de la responsabilidad los que traemos vehículos, llevar a revisión mecánica en tiempo y forma”.

“Hemos atendido cuatro incendios en un mes en diferentes formas, en algunos lo han atendido algunos vecinos, venía solo. Hay que hacer la revisión adecuada y que estén al pendiente porque por un error de esos, pierden todo”.

POR Oscar Figueroa

La Razón