EUA blinda el Río Bravo para detener el flujo de migrantes

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas (EE.UU.) exhibió este domingo en redes sociales un video donde se ven decenas de embarcaciones sobre el Río Bravo controlando la frontera “para detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente”, publicaron en Twitter.

Este despliegue, que lleva el nombre de Operación Estrella Solitaria, es protagonizado por tres fuerzas estatales: la Unidad Marina Táctica, el Departamento Militar y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Las unidades acuáticas están posicionadas junto a la ciudad texana de La Joya, y entre sus objetivos se destaca “detener a los contrabandistas y disuadir la actividad delictiva”.

Estas acciones coinciden con la reinstalación de los Protocolos de Protección a Migrantes, un programa conocido como ‘Quédate en México’, que consiste en que los solicitantes de asilo aguarden en el país vecino hasta ser aceptados por EE.UU.

El Gobierno de Joe Biden se vio obligado a volver a aplicar esta política controversial por orden de un juez, quien respondió a una demanda interpuesta por los estados de Texas y Misuri. Antes de ello, el demócrata se había mostrado muy crítico de este programa impulsado por su antecesor, Donald Trump.

“Un discurso xenófobo”

Además de embarcaciones, las autoridades texanas han dispuesto la colocación de contenedores junto al río, para añadir más obstáculos a los migrantes. En las tierras aledañas, también hay un despliegue de oficiales de la Patrulla Fronteriza.

Así, la fuerza informó el lunes que se detuvieron a 301 migrantes en solo 48 horas, en su mayoría provenientes de Venezuela y Colombia.

En contrapartida, organismos de derechos humanos son muy críticos con la Operación Estrella Solitaria. A fines de noviembre, la ONG Human Rights Watch dijo que “se basa en un discurso xenófobo que asocia a los migrantes con la delincuencia y la inseguridad”.

Con ese tono, expresó que “el Departamento de Justicia de EE.UU. debería actuar con rapidez para poner fin a este programa”.

CON INFORMACIÓN DE RT

Today we enhanced operations in La Joya to stop the flow of migrants entering TX illegally. @TexasGameWarden , @TXMilitary and DPS’ Tactical Marine Unit will have a heavy presence on the river to apprehend smugglers and deter criminal activity. #OperationLoneStar pic.twitter.com/EytIn5c196

DPS continues our increased presence along the border as part of Gov. @GregAbbott_TX's #OperationLoneStar. The department continues our work every day to deter and stop illegal activity from coming into Texas through the border. #ProtectandServe pic.twitter.com/Q3ZnHm1mtZ

— Texas DPS (@TxDPS) December 6, 2021