El RZR tamaulipeco

No hay nada tan confortable como ver al presidente de la República reunirse con los empresarios integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, y no solo con sus “asesores”.

Que fregón es verlo llegar en su jetta blanco de la mentira, eso refleja que Andrés Manuel López Obrador se siente “acorralado” y quiere evitar a toda costa perder más adeptos, porque como pasajero del jetta, más de uno sigue creyendo en el engaño presidencial de su austeridad y cercanía con la gente.

Como en campaña, en esta ocasión Alfonso Romo lo acompañó a la reunión con los empresarios en Palacio Nacional, sí es verdad, ya se habían reunido antes para hablar de la Reforma Energética del presidente; solo que en noviembre no estuvo el antiguo colaborador de la Oficina de la Presidencia, su retorno es bueno, una señal más de que el presidente está incómodo, nada contento del cómo se han venido dando los tres años de su gobierno.

Políticamente hablando, es la segunda buena señal. Hace poco el “primer amigo” del país y además titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Adán Augusto López Hernández, tuvo una cita en su oficina con Santiago Creel Miranda, eterno candidateable a la presidencia y actualmente coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados. Hasta ahora no se sabe de qué hablaron, pero es trascendental que en este sexenio de sordos, ciegos, y cerrados al diálogo un cafecito político con el encargado de los hilos interiores del país… es una buena señal.

Ya que entramos en la carretera de las buenas señales, en Tamaulipas los panistas andan emocionados, echados pa adelante y más que motivados, luego de que este segundo jueves de diciembre, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca inició una serie de giras de trabajo por los 43 municipios de la entidad a bordo de un camión de pasajeros al que burlonamente llamamos “cabezaMóvil”, pero que sus estrategas bautizaron como la unidad #CabezaContigo.

El bus viajará por las carreteras de la entidad, visitará las comunidades más alejadas de la civilización como las zonas metropolitanas y ciudades de mayor impacto, según, acercando los programas y servicios de Gobierno del Estado a las familias tamaulipecas más necesitadas. Cabeza de Vaca anda como si nada, como si se tratara de plancharle el terreno al próximo candidato del Acción Nacional.

En la intimidad… El alcalde de Tampico Chucho Nader, parece un Polaris RZR de alto rendimiento, un Off-Road última generación cuatro asientos en el que hay lugar para el candidato a gobernador, y su coordinador de campaña, y hasta sobra espacio.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

