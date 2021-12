Asegura Marcelo Ebrard que ganará la candidatura para la presidencia

MÉXICO.- Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que ganará la candidatura de Morena para la presidencia y participará en las elecciones 2024.

En entrevista con Azucena Uresti, Marcelo Ebrard confirmó que participará en la contienda interna de Morena por la candidatura a la presidencia de la república, al igual de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.

En este sentido, Marcelo Ebrard se mostró confiado y afirmó que ganará por cualquier método que establezca Morena, por lo que rechazó estar preocupado por el proceso de elección del candidato.

“Es que ganamos en cualquiera, no tenemos esa preocupación”

MARCELO EBRARD. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Marcelo Ebrard dice estar listo para la contienda por la presidencia

Marcelo Ebrard dijo estar listo para el proceso de selección de candidato de Morena para la presidencia en 2024.

“Bueno, pues ahorita, estoy listo para el 2021, y después para el 22 y luego para el 23. Siempre hay que estar listos”

MARCELO EBRARD. TITULAR DE LA SRE

Sin embargo, comentó que “todavía falta mucho” y que respetará los tiempos y las reglas, dado que por ahora está concentrado en su cargo al frente de la SRE.

“Falta mucho, pero yo les dije a mis colegas, hace unos meses que nos reunimos: ‘no tengan duda de que yo voy a estar ahí, voy a participar’, pero vamos respetando los tiempos, no nos distraigamos ahorita porque falta muchísimo tiempo, por un lado, tenemos encomiendas muy relevantes, y tres, pues ya vendrán las reglas”

MARCELO EBRARD

Marcelo Ebrard indicó que cuando Morena anuncie cómo será el procedimiento de elección de la candidatura “ahí sí ya nos dedicamos a eso”

De este modo, reiteró: “de que vamos a estar, vamos a estar”.

Marcelo Ebrard descarta contender por otro partido distinto a Morena

Marcelo Ebrard negó la posibilidad de participar con otro partido que no sea Morena para la presidencia en 2024.

Al respecto, sostuvo estar convencido con el proyecto que promueve su partido y es congruente con lo que está desempeñando.

“Yo me veo en la causa y en la congruencia con lo que estoy haciendo, no es defender cualquier cosa, estamos comprometidos en un proyecto, si no yo no estaría hoy en este gobierno, yo creo en lo que estamos haciendo”, comentó el canciller.

Finalmente, consideró que su participación será transparente, abierta y regida por un claro proyecto de país.

No obstante, se guardó para otra ocasión sus opiniones sobre el posible método de elección del candidato de Morena.

“Voy a estar en la competencia, en el proceso conforme se vaya convocando, no haré otras cosa más que participar como siempre lo he hecho, abiertamente con toda transparencia y planteando lo que yo creo que debe ser el futuro del país. Todavía no sabemos qué método van a proponer, veremos cuando lo saquen, ya te daré una opinión más fundada y motivada, para no especular”

MARCELO EBRARD

