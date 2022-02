Imagen muestra a maestro de secundaria enseñando saludo nazi ante bandera de EU

ESTADOS UNIDOS. – Una escuela en Alabama está en medio de un escándalo tras la difusión de una fotografía que parece mostrar a un profesor enseñando a los estudiantes a realizar saludos nazis ante la bandera de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la escuela secundaria Mountain Brook, en la localidad del mismo nombre, y sus directivos estaban al tanto, denunció la ONG Stop Antisemitism en Twitter.

“(…) Un profesor de historia de 11º grado instruye a los estudiantes a realizar saludos nazis mientras se paran frente a la bandera estadunidense”, acusó la organización junto a una fotografía que exhibe el momento.”

More antisemitic controversy at @mtnbrookhs as an 11th grade history teacher instructs students to perform Nazi salutes as they stand facing the American flag.

A few of the students refused to participate; the school's Principal and Vice Principal are aware.

SICKENING. https://t.co/kqjFNiUIS3 pic.twitter.com/MiP3tqZicD

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 8, 2022