Recomendaciones para navegar en Internet de forma segura

MÉXICO.- El Día Internacional del Internet Seguro tiene como objetivo principal promover el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, principalmente, el Internet.

Es de suma importancia que tanto personas, escuelas y organismos en general se involucren en el uso adecuado de internet y así evitar caer en fraudes o robo de identidad.

Actualmente, de las actividades principales de los usuarios es el uso de redes sociales, por lo cual es importante:

– Utilizar contraseñas de difíciles de robar, con al menos 10 caracteres alfanuméricos.

– En caso de usar equipos públicos o de uso compartido, cerrar sesiones o bien utilizar navegadores privados y así no guardar cookies.

– Revisar periódicamente los ajustes de privacidad en redes sociales.

– En caso de tener menores de edad, configurar controles parentales en dispositivos y privacidad en redes sociales.

Asimismo, contar con antivirus y firewall actualizados en los equipos, para evitar amenazas y, posiblemente, perder el control de los mismos, ya que en ocasiones, los cibercriminales llegan a tener acceso a los archivos y/o las cámaras y micrófonos, para espiar a los propietarios; además de tener los softwares actualizados.

También durante la navegación por la red pública, las recomendaciones son:

– No abrir sitios sospechosos.

– Verificar que la página cuente con los servicios de seguridad vigentes, es decir que en la esquina superior izquierda en la barra de navegación cuente con un candado.

– No descargar archivos adjuntos desconocidos.

– No caer en promociones de sitios sin verificación.

– Evitar dar datos personales a desconocidos.

– En caso de realizar compras en línea; utilizar tarjetas digitales o usar plataformas de pagos seguros.

Por último, evitar conectarse a redes WiFi públicas o desconocidas, ya que pueden ser monitoreadas por ciberdelincuentes, los cuales, en ocasiones, tienen acceso a los archivos, agendas telefónicas y datos personales de los dueños de los dispositivos.

En el marco del Día Internacional del #InternetSeguro, la #SSC emite recomendaciones para el uso responsable de la web. https://t.co/QPG27aCCH3 pic.twitter.com/Fo3Rw2iLpu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 8, 2022

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR