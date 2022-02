Ella es La Bikina, la mujer quien inspiró la popular canción

MÉXICO.- “La Bikina” es una de las canciones más queridas por el público mexicano. Compuesta por Rubén Fuentes, esta melodía ha sido interpretada por grandes artistas como Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa, Alberto Vázquez, Celia Cruz, Julio Iglesias y Luis Miguel.

“El Sol de México” la interpretó de forma magistral con mariachi y hasta el momento, su versión es una de las más populares gracias al estilo y la gran voz con la que Luis Miguel entona esta canción.

Hay muchos mitos y leyendas alrededor del origen de la canción de “La Bikina”. Hay quienes incluso afirman que su significado se remonta a la Guerra de los Cristeros, ocurrida en México en los años 20. Otra versión cuenta que Rubén Fuentes, el compositor de la canción, se inspiró en un viaje a la playa en el que uno de sus hijos, al ver a las mujeres en bikini, habría mencionado que deberían llamarse “Bikinas”.

Sin embargo, estas versiones quedaron desmentidas este miércoles 9 de febrero en el programa Ventaneando. La periodista Rosario Murrieta encontró a la mujer que inspiró la canción de “La Bikina” y la entrevistó en exclusiva para la emisión de espectáculos liderada por Pati Chapoy.

¿Cómo surgió la Bikina y quién es la mujer que inspiró la canción?

Sanjuana Reyna es el nombre de la mujer a la que está dedicada “La Bikina”. La mujer vive en Guadalajara, Jalisco y así relató la historia de cómo surgió la canción y el particular nombre que lleva.

La mujer cuenta que es originaria de Cadereyta, Nuevo León y que desde muy joven empezó a trabajar como bailarina en Ciudad Juárez. Rosario Murrieta le pide que le cuente el origen del nombre “La Bikina”, a lo que Sanjuana responde que lo sacó de una revista:

“Había una revista que se llamaba Titina y Pikina, pero yo le quité la “P” y la otra letra del centro y le puse una “K” y una “B”, y le puse “Bikina” porque me gustó más ese nombre que “Pikina”. Entonces ya se me quedó el nombre “Bikina Miss Twist” porque era muy buena para bailar. Me fui a México (Ciudad de México) y llegué al teatro Blanquita”

Sanjuana continúa narrando que siempre andaba sola para todos lados, por eso el verso de la canción dice: “Solitaria, camina la Bikina”. La originaria de Nuevo León narra que pidió trabajo en el Teatro Blanquita ubicado en la Ciudad de México, y que ahí ya trabajó de forma oficial bajo el nombre artístico de “La Bikina”.

Sanjuana Reyna desarrolló una amistad con Jesús Rodríguez, violinista del Mariachi Vargas. Fruto de esta relación, el músico compuso la melodía de “La Bikina” especialmente para su amiga:

“Él me quería mucho y nos hicimos muy amigos. Un día me dice que me tiene una sorpresa, y de repente empieza el grupo de Los Monarcas, que fue el mariachi que se aprendió y grabó “La Bikina”. Me dice ‘te hice esta música para ti, para que te guste’. Después me entero que el señor Fuentes le puso letra a la canción.

Rosario Murrieta le pregunta Sanjuana si la canción de “La Bikina” la describe totalmente. Pues habla de una mujer “altanera preciosa y orgullosa” y también que “tenía una gran pena”. La mujer responde que:

“Sí, soy una mujer altanera y orgullosa. Pero siempre estaba sola, la soledad es una pena muy grande, y yo siempre estuve sola y huérfana”.

Tras su paso por el Teatro Blanquita, Sanjuana Reyna hizo una carrera como vedette y cambió su nombre artístico a Lilian Marcel. Después se volvió cantante de ranchero y en esa época se hizo llamar Sanjuana la Reina de los Palenques.

“La Bikina” se casó con el luchador Gregorio “El Pato” Soria, con quien tuvo tres hijos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO