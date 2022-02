Regresaron a las clases presenciales 122 escuelas

TAMAULIPAS.- Al poner en marcha el reinicio de clases presenciales en Madero, la representante del gobierno estatal en la zona conurbada, Magdalena Peraza Guerra, reconoció que el regreso a las aulas podría verse afectado por el cambio a color rojo del semáforo epidemiológico.

Este martes solo una escuela pública del municipio retornó a las clases en salones y fue la Hermenegildo Galeana, otras 69 fueron instituciones privadas, cantidad que aumentará en el transcurso de la semana.

“Por supuesto que sí, pero creo que el semáforo rojo nos indica otro tipo de actividades que no se deben llevar a cabo que son eventos masivos, que son otro tipo de situaciones y desde la entrada de las escuelas hay un filtro, si cuidamos esos protocolos no vamos a tener problema”.

Tras casi dos años con clases virtuales, las primeras escuelas en Tampico y Ciudad Madero reabrieron sus puertas para recibir con aforo limitado a los alumnos, en el puerto el Crede informó que reactivaron a 52 instituciones educativas de nivel básico, mientras que en la urbe petrolera se reabrieron 70 escuelas.

José Juan Gallegos de la Fuente, titular del Crede Tampico, dio a conocer que 32 jardines de niños, 15 primarias y 5 secundarias reabrieron sus aulas con filtros sanitarios en la entrada para que los estudiantes y docentes registraran su temperatura.

“Ya teníamos el comunicado desde el día en donde todas las escuelas debían iniciar el 8 de febrero, sin embargo, las condiciones del tiempo no nos favoreció mucho para que los alumnos llegaran; tenemos 52 escuelas que están en presenciales, ayer por la tarde nos hablaron los jefes de sector y supervisores sobre las escuelas que regresarían a presenciales”.

Gallegos de la Fuente, confirmó que en el municipio porteño hay 158 escuelas públicas que en un tiempo estimado de dos semanas esperan regresar.

“Poco a poco se van a ir integrando las escuelas con los alumnos, el regreso es gradual y voluntario, porque los papás son quienes van a decidir mandar al niño, los invitamos a que nos tengan confianza”.

Recordó que la escuela “Justo Sierra” fue la primera primaria pública en iniciar clases presenciales tras la pandemia el pasado mes de octubre, sin embargo, será hasta el jueves que reinicien sus actividades.

En Ciudad Madero, las escuelas que regresen a las actividades presenciales, ya no tendrán clases virtuales, reveló el Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Ciudad Madero.

Cruz Alberto Sainz Hernández, detalló que los padres que no quieran enviar a los hijos a las aulas, deberán acudir los lunes a recoger las actividades a realizar y entregarlas los viernes.

“No, aquella escuela que reanuda de manera presencial, aquellos padres que no puedan o no quieran mandarlo habrá un proceso al interior, los lunes recogen actividades y los viernes entregan actividades realizadas”.

Consideró que los maestros no pueden hacer una doble función, es decir impartir clases presenciales en la mañana y virtuales por la tarde, no tendrían el tiempo de hacer planeaciones y otras actividades propias del docente.

“Aquí estaríamos realizando una doble labor el maestro, en la mañana estaría presencial y en la tarde virtual, entonces en qué momento planea, en qué momento hacen las actividades”.

El funcionario dijo que la misma Secretaría de Educación en Tamaulipas opta de esta manera, “aquellos padres que no quieran enviar a sus hijos a las escuelas pueden recoger actividades el lunes y entregar ya realizadas el viernes”.

Por Javier Cortés / Óscar Figueroa

Expreso-La Razón