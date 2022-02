Enjundioso cierre del “Truko”

TAMAULIPAS.- Todo un éxito se constituyó el cerrojazo de la precampaña proselitista del virtual candidato de la alianza “Va Por Tamaulipas” CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS conformada por el PRI,PAN, PRD al gobierno del estado desarrollada en el gimnasio multidisciplinario de la UAT que ante la presencia de miles de simpatizantes resultó insuficiente.

Desde temprana hora se arremolinaron millares de personas fuera del mencionado recinto deportivo, muchas de ellas tuvieron que quedarse así debido a que al interior no cabía ningún alma más.

El presidium fue encabezado por la familia de también conocido como el “Truko” junto con ellos, los dirigentes del PAN LUIS RENE CANTU GALVAN, EDGAR MELHEM SALINAS del PRI y DAVID VALENZUELA del PRD.

En su discurso el virtual candidato de manera enjundiosa dejó muy en claro su postura de querer alcanzar la máxima magistratura del estado, para ello aseguró ser un hombre de palabra, producto del esfuerzo y del trabajo.

Todo ello sucede cuando aún se respiraba el calor de la encuesta que publicara el periódico de circulación nacional El Financiero, que colocaba al oriundo de Xicoténcatl cuatro punto porcentuales por encima del abanderado de MORENA el doctor VILLARREAL ANAYA.

Por cierto la respuesta vino más rápido de lo pensado pues algunos medios publicitaron el ensayo de la empresa Enkoll que ubica al morenista muy arriba de sus oponentes, en la encuesta se habla que el médico capitalino anda en un 60% en la intención del voto.

Mucha la diferencia en comparación con la publicidad por el medio nacional, situación que provocó todo tipo de suspicacias.

Por lo demás como aquí lo hemos apuntado al cierre de las pre campañas proselitistas ambos partidos mantienen un posicionamiento real aunque las encuestas habidas a lo largo de ellas, no han marcado de manera definitiva quien podría salir avante en la contienda.

Lo que sí queda perfectamente establecido es que la situación día a día se aprieta más y ello se debe en gran medida a la movilidad que cada candidato imprime en su labor de convencimiento.

Todo ello ocurre cuando aun se llega la fecha de la promoción constitucional es decir, el arranque de las campañas será ahí sin duda cuando los contendientes se dejen caer con todo con tal de ganarse la confianza ciudadana.

En ese sentido los contendientes en diversas ocasiones han dicho que esperan que la campaña se realice en un marco de respeto y sobre todo que fluyan las propuestas positivas.

Lo anterior se antoja muy difícil que suceda y no sería la primera vez que pase, cuantas veces los contendientes han jurado no atacarse mutuamente y sin embargo a la mera hora se dan con todo y a fuerza de ser sinceros no creemos que esta ocasión la situación vaya a ser diferente, así las cosas.

En tanto los años pasan y el mentado Puente Roto ubicado en lo linderos de Altamira y que servirá para enlazarse con Tampico sigue dando de qué hablar esta ocasión el Consejero Nacional de la Confederación de Transportistas Mexicanos ARTURO PUENTE VÁZQUEZ vuelve a poner el dedo en la llaga al asegurar que dicha y millonaria obra sigue siendo un tramo que significa pérdida de tiempo en el traslado de unidades pesadas además de ser escenario de múltiples accidentes.

Faltó al consejero mencionar que dicha obra fue mal ejecutada y con materiales de pésima calidad y de ello, hay constancia.

Al respecto se sabe que hay denuncias en contra de los constructores incluso, cada que surge el tema se habla de JOSE JULIAN SACRAMENTO como uno de los responsables directos de la mala obra, sin embargo el largo brazo de la ley nomas le ha hecho los mandados y de ello, también hay constancia.

En otro punto el asunto de las 42 hectáreas expropiadas por el Gobierno Estatal en el poblado La Pesca va a dar más de un dolor de cabeza al gobierno, de arranque en la expropiación las cosas nos se realizaron supuestamente apegados a la legalidad, de ahí que ahora hayan surgido los verdaderos dueños y con justicia están reclamando por su propiedad.

El tema podría agravarse si las autoridades no atienden el caso con atingencia y sobre todo con justicia, por el momento los propietarios están dispuestos a llegar a un arreglo, situación que debe ser aprovechada a cabalidad.

El Secretario de Turismo Estatal FERNANDO OLIVERA ROCHA debe mantenerse apegado a la legalidad en el escabroso asunto si no quiere que la situación se le vaya de las manos.

