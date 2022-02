Camión de gasolina choca contra edificio en NY y explota

ESTADOS UNIDOS.- Un camión cisterna que llevaba gasolina perdió el control, chocó contra un edificio vacío y estalló en llamas en Long Island el miércoles por la mañana. El conductor y tres bomberos que acudieron al lugar resultaron heridos, según las autoridades.

En un video compartido en Twitter se veía una densa humareda negra alzándose desde el edificio en Rockville Centre, que quedó totalmente envuelto en llamas, mientras los bomberos trataban de apagar el fuego.

Major fire on Long Island- Rockville Centre. A 12,000 gas tanker overturned into a building then burst into flames. Burning gasoline went into the sewer & is burning for blocks. PAPD is sending crash trucks from JFK. pic.twitter.com/z17PXFLuMt

