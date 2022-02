Reporteros de la mañanera protestan por periodistas asesinados

MÉXICO.- Reporteros decidieron no seguir realizando preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador como un acto de protesta por los periodistas asesinados en México.

Se solidarizan reporteros de la 'mañanera' con las protestas de ayer. "No le queremos formular preguntas, queremos replicar la protesta, abstenernos de hacerle preguntas presidente", así le dijeron al presidente López Obrador. Más en: https://t.co/jPq9FX9CI2 pic.twitter.com/pHNDFOeWI1 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 16, 2022

Luego de que periodistas se manifestaran en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados el martes, el reportero Rodolfo Montes solicitó al mandatario mexicano lo siguitente “este día no le queremos formular preguntas, queremos replicar la protesta”, a lo que López Obrador aceptó, aunque dejó en claro que su Gobierno no manda “aniquilar” a nadie.

“Estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de todos los periodistas y de todos los mexicanos”, dijo.

“Lo único que debe de considerarse, es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie, ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera esta en nuestro pensamiento”, apuntó.

El presidente López Obrador señaló que su Gobierno protegerá a los periodistas, tanto “honestos como mercenarios”, y pidió no utilizar dicho movimiento para atacar a la Cuarta Transformación que él encabeza.

“Nosotros no somos represores, para que no nos confunden. Todo nuestro apoyo y solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida y es lo principal de los derechos humanos, pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al Gobierno que represento”, afirmó.

“Ayer vi un tuit donde decía ‘nos están matando’, lo decía este periodista famosos que está en Univisión y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano que qué había hecho él.- Es la utilización del dolor ajeno, eso es una manipulación”, destacó.

Al final de la conferencia mañanera, reporteros organizaron un minuto de silencio en memoria de los periodistas asesinados en México.

Y esta fue la respuesta del presidente López Obrador. "Nosotros no somos represores, para que no nos confundan", dijo a periodistas en protesta por la exigencia de seguridad y justicia tras el asesinato de cinco compañeros en lo que va de 2022. Más: https://t.co/jPq9FX9CI2 pic.twitter.com/1UL2Um83u8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 16, 2022

Decenas de periodistas mexicanos que cubren la información de la Cámara de Diputados y de Senadores llevaron a cabo el martes una protesta contra los seis asesinatos de colegas que han ocurrido en este inicio de año en el país y el aumento de violencia con la prensa.

En primera instancia, reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren la información del Senado mexicano abandonaron una conferencia de prensa que ofrecían legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente López Obrador.

La protesta de nuestros colegas en @Mx_Diputados incluyó un minuto de silencio en memoria de los periodistas asesinados.

Gracias @Marurojasreport. pic.twitter.com/0VmSsHSAnx — ivonne melgar (@ivonnemelgar) February 16, 2022

Posteriormente, profesionales de los medios de comunicación que asisten con regularidad a la Cámara de Diputados interrumpieron la sesión para exigir justicia por los recientes asesinatos de sus colegas.

Periodistas abandonaron la conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena en el Senado, esto debido a los ataques constantes al gremio periodístico desde esa fuerza política en el recinto. https://t.co/OBP5k4V1YR

????: #FuentesPMX pic.twitter.com/i1rRJtHiKR — Político MX (@politicomx) February 15, 2022

“¡Nos queremos vivos, nos queremos vivos!”, fue la consigna de los periodistas además de gritos de “¡justicia!”, tras esa manifestación se guardó un minuto de silencio por los periodistas caídos en las primeras semanas de este año.

Desde el 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique

