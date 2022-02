Revela Manelyk si les exigían tener sexo en Acapulco Shore

MÉXICO.- Manelyk González ha sido una de las estrellas de Acapulco Shore, que ha creado mucha polémica y con ello ganado bastantes seguidores, así como detractores.

Mane, como también se le conoce, estuvo en ‘El minuto que cambió mi destino’, con Gustavo Adolfo Infante, donde platicó sobre su experiencia en el programa.

Sobre la primera temporada comentó que no le pagaron tanto pese al éxito que fue.

La primera temporada fue súper difícil…bueno, fácil porque no sabía de qué se trataba. Llegué y pues espectacular porque me van a pagar porque me empede, era mi mentalidad, divino. Que en realidad nos pagaban una mierda para ser el programa número uno y más visto… una mierda. Doscientos mil pesos por la primera temporada”

La primera temporada duró un mes. Con ese dinero, Mane se sentía millonaria.“Después dije ‘me están explotando’”, explicó.

En esa primera temporada Manelyk tenía casi 23 años y tuvo sexo frente a las cámaras.

Sí me acuerdo, ahora es mi súper amigo y su novia es de mis mejores amigas. Hay que fluir. En esa temporada solo me acosté con él”.

Aunque en el contrato no les pedían explícitamente que tuvieran mucho sexo, sí que influía para las futuras temporadas.

No como tal que en tu contrato diga que tienes que, pero sí es como ‘oye, ¿qué vas a hacer o con quién vas a estar?’ Si no tienes algo con alguien, ciao. Tienes que entretener. Ahí vas, casi, a eso”

Para Mane fue muy buena experiencia, y aunque tomaban alcohol a diario, en el largo plazo a ella le benefició la experiencia porque la hizo más responsable.

Para mí me cambió para bien. Yo venía acostumbrada a hacer lo que quisiera. Salir de miércoles a domingo, o de lunes a domingo, a que me pagaran, a no tener responsabilidades. Terminamos de grabar y vienen llamados, programas, donde tienes que llegar bien y a tiempo, entonces a mí me enseñó a trabajar, a ser responsable, a madurar. Me cambió mucho”

Finalmente, explicó que aunque pareciera que todo es diversión, es lo contrario, al final se vuelve muy pesado.

En Acapulco Shore se graba 24/ 7 y se sale de lunes a lunes. Tú sales diario, te emborrachas diario, llegas a la casa y tomas el after, pero tienes que estar despierta a las 9 de la mañana para comentar lo que pasó. Después nos arreglamos por las activadas y después para ir al antro. Un mes así te vuelves loca. Llegó un punto en el que ya no eres tú, estás alterada, cansada. Complicado. Todos dicen que qué padre, pero es muy agotador.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR