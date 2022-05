Beatriz Gutiérrez Müller celebra el 5 de mayo en la Casa Blanca

MÉXICO.- El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden recibieron en la Casa Blanca a Beatriz Gutiérrez Müller para las celebraciones por el 5 de mayo en Estados Unidos.

La esposa del presidente López Obrador llegó hace algunas horas a Estados Unidos para reunirse con la pareja presidencial de Estados Unidos.

Tune in as the First Lady and I host a Cinco de Mayo reception with Mrs. Beatriz Gutiérrez Mueller de López Obrador, wife of the President of Mexico. https://t.co/n3ldosTlcN

— President Biden (@POTUS) May 5, 2022