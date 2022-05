Pepe Aguilar habla del escandaloso romance de Ángela con Gussy Lau

MÉXICO.- La familia Aguilar ha mantenido los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, por ello, el romance entre Ángela y el compositor René Humberto Lau Ibarra causó gran alboroto en redes sociales donde se filtraron románticas fotografías en las que se les ve besándose.

Aunque Gussy Lau, como se le conoce al compositor sinaloense, intentó defender a la cantante con una entrevista en la que confirma el romance, parece que todo empeoró entre ellos pues esto habría logrado enfurecer a la familia y a la propia Ángela Aguilar que puso fin a su noviazgo.

La llamada “princesa del regional mexicano” declaró sentirse triste y defraudada por las fotografías que se filtraron y que afectaron su vida personal, familiar y amorosa. Tras lo sucedido, la cantante se ha negado a hablar más del tema y se fue de viaje con su familia a París dejando de lado la polémica.

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, no evitó ser cuestionado al respecto y se limitó a hablar del apoyo a su hermana al igual que otros miembros de su familia: “A mí no me cambió para nada la relación con Ángela, es mi hermana chiquita y es parte de tener una vida pública, estas cosas, lo único que sí… es que también es difícil tener dos vidas, la pública y la privada, yo lo vivo, con mi relación”.

Pepe Aguilar reacciona molesto

Pepe Aguilar continúa trabajando y parte del viaje que realizó con su familia en París fue por negocios pues planea llevar su espectáculo a algunos países en Europa; sin embargo, aprovechó para enviar indirectas en las que dejó ver que se encontraban más unidos que nunca tras el escandaloso romance de su hija menor.

Aunque se había negado a hablar del tema, en entrevista con “Ventaneando” no evitó ser cuestionado al respecto y puntualizó en la unión que existe entre su familia por lo que fue de esta manera como decidieron darle solución: fuera de las cámaras.

“Es parte del juego, pero también en determinado momento somos una familia más allá de eso. Amo a mis hijos y somos humanos, humanamente hay que tomar las cosas; antes que ser cantantes, profesionales de la música somos humanos y como tal se arreglan las cosas”, dijo el cantante un tanto molesto.

Aunque no descartó la posibilidad de hablar sobre el romance de Ángela más adelante, señaló que por el momento no lo consideran necesario y agradeció las muestras de cariño del público con su familia ante las situaciones difíciles que han atravesado, como el polémico noviazgo con Gussy Lau.

Al preguntarle sobre cómo es como suegro respondió en forma de advertencia y broma que “depende del pin**e yerno”, pero puntualizó en que son sus hijos quienes eligen a sus parejas: “Eso es problema de ellos, ya están grandecitos”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO