¿Cuántos casos hay de Hepatitis aguda infantil en México y dónde?

MÉXICO.- La Organización Mundial de la Salud alertó hace más de un mes sobre casos de hepatitis aguda grave infantil en Reino Unido. El virus ha superado las fronteras hasta afectar a niñas y niños de México.

Los casos de hepatitis aguda grave infantil son diferentes a los que se han conocido a lo largo de la historia, lo cual genera cierta preocupación a las instituciones de salud. Sin embargo, el problema aún no evoluciona a una situación de emergencia en México o en el mundo.

¿Cuántos casos de hepatitis aguda infantil hay en México?

Los síntomas de dolores estomacales, vómito, fiebre y la coloración amarilla en piel y ojos de niñas y niños, característicos de la hepatitis aguda grave, comienzan a presentarse de manera paulatina en el país.

Hasta el momento, se ha informado que hay 25 posibles casos de hepatitis aguda infantil registrados en México, los cuales se han presentado en diversos estados.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que estudiaban 21 casos sospechosos de esta hepatitis que afecta a menores; sin embargo, ayer se informó de cuatro más.

“Ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o para descartar cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que no sea infecciosa”, dijo.

Aseguró que hasta ahora, la evidencia tanto en México como en el mundo sugiere que esta hepatitis de origen desconocido no es una enfermedad de rápida propagación.

¿En qué estados se han detectado los casos de hepatitis infantil?

De los 25 casos sospechosos que son estudiados en el país, sólo de algunos de ellos se ha informado en qué estados se han registrado.

Nuevo León

Los primeros casos sospechosos de hepatitis aguda infantil en México se reportaron en Nuevo León el pasado 12 de mayo, cuando las autoridades del estado revelaron que cuatro menores presentaban los síntomas.

Tamaulipas

En Tamaulipas se detectó un caso sospechoso de este padecimiento en un menor de 14 años que presentó síntomas.

Sinaloa

El Sinaloa también registró un probable caso de hepatitis aguda grave infantil en una joven de 15 años, la cual fue intubada al presentar complicaciones médicas.

Coahuila

El secretario de Salud del estado, Roberto Bernal Gómez, reportó un caso sospechoso en un adolescente de 15 años, por lo que se realizaban las pruebas para confirmar el padecimiento.

San Luis Potosí

En San Luis Potosí un menor de seis años está bajo vigilancia como caso sospechoso tras presentar los síntomas característicos a la enfermdad.

Durango

Las autoridades de Salud de Durango informaron el 16 de mayo de un caso sospechoso en una menor de 13 años que está internada en el Hospital Materno Infantil.

Ciudad de México

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, dio a conocer que en la capital del país se analizan cuatro casos sospechosos de hepatitis aguda infantil en menores de 8 años; aseguró que su estado de salud es estable.

Hidalgo

En Hidalgo están bajo análisis tres posibles casos de la hepatitis aguda que afecta a niños, mientras que un cuarto menor con la probable enfermedad falleció. Las autoridades aún buscan confirmar que la muerte haya sido a causa de este padecimiento de origen desconocido.

