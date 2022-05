Nos quieren desestabilizar, afirma Carmen Lilia Canturosas

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- “Todo lo que quieren es desestabilizar al gobierno municipal, y eso yo no se los voy a permitir”, así respondió la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas al hacer público que desde hace semanas ha sido víctima de una persecución política por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Luego de que ciudadanos de diferentes colonias se dieran cita en la Sala de Cabildo para manifestar su apoyo a la presidenta municipal, Canturosas Villarreal tomó la palabra y expuso ante síndicos, regidores, ciudadanía y medios de comunicación, una serie de acciones que el gobernador ha encabezado en su contra.

Además de denunciar las presiones por parte de Cabeza de Vaca, exhibió a la regidora panista Samantha Bulás y a la secretaria de Bienestar del estado, Yahleel Abdala Carmona, quienes han sido parte de esta guerra sucia en su contra a través de la difusión de noticias falsas y rumores.

“Ustedes saben el represor que tenemos en el gobierno del Estado, como candidata fui siempre manchada con guerra sucia junto su ex candidata (Yahleel Abdala) quien está manejando a la regidora Samantha Bulás, y están haciéndole creer a la ciudadanía que no hay presidenta, hay presidenta y hay mucha”, señaló Canturosas.

La alcaldesa denunció que desde las oficinas del gobernador se inició una persecución política en su contra, así como una campaña de difamación en medios de comunicación que se han prestado a la difusión de notas falsas.

“No es mentira que no están persiguiendo, no es mentira que nos están haciendo carpetas, no es mentira que nos quieren en la cárcel, no es mentira que nos quieren separar del cargo, pero no se los vamos a permitir porque nosotros estamos actuando con legalidad, porque todos ustedes me eligieron a mi y los del estado no han aceptado que la presidenta municipal es Carmen Lilia Canturosas”, expresó la alcaldesa.

Aseguró que a pesar de las presiones en contra no solo de ella, sino de su familia han estado desde que el Cabeza de Vaca llegó al poder, y con el triunfo del pasado 6 de junio de 2021, se han intensificado.

Sin embargo, a pesar de los bloqueos y la intimidación por parte del Gobierno de Tamaulipas, la presidenta municipal dijo que no dejarán de trabajar por Nuevo Laredo ya que cuenta con el respaldo de su cabildo y la ciudadanía.

“La ciudadanía sabe que estamos haciendo bien las cosas y ustedes han visto el cambio en estos seis meses, yo no tengo la culpa que ellos en cinco años no hayan podido responderle a los ciudadanos que tenían una ciudad olvidada, en ruinas y que ya estaba cansada de imposiciones, de persecuciones”, expuso.

Carmen Lilia Canturosas hizo responsable al gobernador Cabeza de Vaca y a su gobierno de cualquier situación que pueda pasar en contra de ella, su familia, cabildo o cualquier colaborador del gobierno municipal.

“Desde hace cinco años y medio que llegó Cabeza de Vaca al poder, la familia Canturosas perdió la tranquilidad y la paz porque lo único que hace es estar en contra de cada uno de esta familia, los hacemos responsable de todo lo que nos pueda pasar a mi familia, regidores y servidores públicos porque todo lo que están haciendo es difamar”, denunció la alcaldesa.

Y aunque la presidenta municipal dejó claro que se ha concentrado en trabajar por el bienestar de los neolaredenses y no ha caído en esta guerra sucia, afirmó no se dejará ante la denostación y persecución en su contra.

“Yo no soy una mujer que busca pleito, una mujer de guerra, pero tampoco soy una mujer dejada porque yo sé que cuento con el pueblo”, finalizó.

Por Staff