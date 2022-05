Madres de familia exigen maestra frente a grupo

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Madres de familia se reunieron a temprana hora del jueves para exigir a las autoridades educativas la designación de una maestra para el grupo de 3° “A”, del Jardín de niños Carmen Calderón Córdova.

La señora Gloria, llegó a colocar una cartulina a las afueras de la escuela y tras platicar para los medios de comunicación indicó que han mandado un oficio al secretario de educación pero no han obtenido ninguna respuesta.

“Se ha solicitado cubrir la vacante al secretario de educación, Mario Gómez Monroy pero no nos han dado respuesta, más bien se han negado a cubrir esta vacante”.

Por su parte, la Supervisora de la zona 25 de nivel preescolar, Griselda Gómez Balderas comentó que su labor es garantizar la educación de calidad, por ello no quitó el dedo del renglón para traer un nuevo elemento.

“Me di a la tarea de hacer las gestiones pertinentes, atender las necesidades y me di a la tarea de hacer las gestiones pertinentes ante la secretaria de educación para que me cubrieran el recurso, ya que los niños no pueden quedarse sin maestra tanto tiempo, aunado a que llevaban 3 maestras”.

Tiempo después, la misma supervisora anunció que la maestra Carla Gómez estará al frente de tercero “B”.

Javier Cortés/ La Razón.