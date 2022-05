Detienen a niño de 10 años por amenazar con tiroteo masivo en Florida

ESTADOS UNIDOS.- Un niño de 10 años fue arrestado el fin de semana en Florida, Estados Unidos, por amenazar con perpetrar un tiroteo masivo, informó la policía estatal.

El menor, cuya identidad no fue revelada por motivos legales, es estudiante de quinto grado de la Escuela Primaria Patriot, ubicada en la ciudad de Cape Coral.

De acuerdo con el reporte, el niño profirió sus amenazas de tiroteo a través de mensajes de texto.

Un policía escolta al menor detenido este fin de semana en Florida. (Foto: Lee County Sheriff’s Department)

Las autoridades respondieron de inmediato a los mensajes y el infante fue detenido y esposado el sábado por la noche.

“El comportamiento de este estudiante es repugnante, especialmente después de la reciente tragedia en Uvalde, Texas”, comentó el alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno, en un comunicado.

La División de Investigaciones Criminales de Servicios Juveniles se hizo cargo del caso, debido a la edad del niño.

Los detectives entrevistaron al niño y desarrollaron una causa probable para su arresto, explicó Marceno.

