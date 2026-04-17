Revisará FGJ compra a empresa de casinos

La Fiscalía de Tamaulipas investigará los contratos por más de un millón de pesos otorgados a una empresa vinculada al lavado de dinero.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) llevará a cabo una revisión del contrato celebrado con la Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), para la compra de una pantalla y módulos LED.

De acuerdo con información publicada por El Universal, en 2025, la Fiscalía del Estado, habría celebrado en 2025 dos contratos con CAMSA, uno de ellos para la adquisición de módulos LED.

Los mismos se instalaron en el edificio B de las oficinas centrales de la Fiscalía. El contrato con un valor de 882,549.57 pesos fue celebrado el 21 de noviembre de 2025.

El segundo contrato fue para la adquisición de una pantalla LED pitch se colocó en la planta alta del edificio B de las mismas oficinas en ciudad Victoria, signado el 18 de noviembre del 2025 por 330,020 pesos.

Los bienes adquiridos por la Fiscalía a través de adjudicación directa, se encuentran instalados y funcionando sin problemas, de acuerdo con información de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas.

Este miércoles 15 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a tres personas y dos casinos, debido a sus presuntos nexos con el Cartel del Noreste (CDN).

Las autoridades estadunidenses señalaron al Casino Centenario y Casino Diamante. Ambos operados por Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA).

Estos dos casino, fueron señalados por autoridades estadounidenses como posibles centros de actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero y manejo de drogas para el CDN, designado por Estados Unidos como organización terrorista.

Este mismo miércoles, el casino Centenario de Nuevo Laredo fue clausurado, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a la Secretaría de Gobernación, la suspensión de actividades de los dos establecimientos.

Tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó que los casinos tenían inconsistencias entre los montos operados y reportados, así como movimientos de recursos en efectivos que no corresponden con la actividad económica declarada.

La Fiscalía de Tamaulipas señaló que se llevará a cabo la revisión del contrato celebrado con CAMSA, que no había boletinada por la Secretaría de Hacienda como facturera.

Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), fue constituida en 1997 en Tamaulipas por el matrimonio formado por José Chow Pangtay y María Antonieta del Campo de Chow y dos socios más.

En 2018, transmitieron 285 de 300 acciones a su hijo José Benjamín Chow del Campo, quien se convirtió en accionista mayoritario de la empresa, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio.