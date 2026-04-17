Fortalece DIF programas alimentarios

Más de 130 representantes de 39 municipios participaron en un encuentro estatal para mejorar estrategias de nutrición y ampliar el alcance de apoyos a población vulnerable.

Por Staff

Expreso – La Razón

Con el propósito de fortalecer las estrategias de apoyo y educación nutricional en beneficio de las familias tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas llevó a cabo el Encuentro Estatal de Programas Alimentarios.

En este espacio participaron más de 130 representantes de 39 municipios, entre personal de sistemas DIF municipales, equipos operativos y especialistas, quienes compartieron experiencias, buenas prácticas y propuestas para mejorar la calidad y cobertura de los apoyos.

Durante el encuentro se destacó la importancia de garantizar una alimentación sana, suficiente y adecuada, especialmente para grupos en situación vulnerable, reafirmando el compromiso del organismo con un enfoque humano y cercano a la ciudadanía.

En representación de la presidenta del DIF estatal, la directora general Patricia Eugenia Lara Ayala señaló que Tamaulipas ocupa el primer lugar en el Índice de Desempeño 2025 del Sistema Nacional DIF, dentro de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Asimismo, convocó a fortalecer la capacitación y mejorar las herramientas de trabajo para brindar una atención más eficiente y transparente.

El encuentro permitió consolidar esfuerzos institucionales y reforzar políticas públicas orientadas a mejorar la salud y calidad de vida de las familias en el estado.