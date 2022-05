Hasta el viernes podrán recoger electores credencial para votar

TAMPICO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral determinó que las personas que realizaron el trámite de reimpresión de credencial y que quieren participar en el proceso electoral del 5 de junio, tienen hasta el próximo viernes para recogerla, mencionó la Vocal Ejecutiva de la 08 Junta Distrital.

Ma. De la Luz Espinoza, pidió acudir al módulo de atención ciudadana, ubicado en la Calle Palmas 101, colonia Altavista para tener su credencial en mano al momento de emitir el sufragio.

“Las y los ciudadanos que no asistan por su Credencial a más tardar en esa fecha, no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 5 de junio de 2022, ya que las Credenciales serán puestas a resguardo y no estarán disponibles hasta después del día de la elección”.

La consejera recalcó que los protocolos sanitarios estarán vigentes y se cumplirán al pie de la letra, por lo que será necesario llevar cubrebocas y respetar la señaletica.

“En todo momento el personal del instituto solicitará a la ciudadanía que acuda al módulo de atención ciudadana, cumplir con las medidas sanitarias pertinentes como son conservar la sana distancia, la toma de temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial”.

Recordó que desde las pasadas elecciones han hecho simulacros para el día de la votación a fin de evitar que el coronavirus de propague.

Por Javier Cortés