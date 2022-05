“La GN vigila todas las carreteras de México”: AMLO

MÉXICO.- Durante la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional está vigilando todos los caminos pese a incidentes de inseguridad en carreteras del país.

“La Guardia Nacional está en todas las carreteras, para que no haya delitos. Estamos trabajando para eso”, aseguró.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario adelantó que en un mes este nuevo agrupamiento de seguridad cumplirá tres años y ya son más de 100 mil elementos que están en todo el país.

Mantenemos buena relación con todos los gobiernos del mundo. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/rueB5hrbSB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 30, 2022

Recordó que la Policía Federal (PF), en su mejor momento, llegó a tener 40 mil elementos y la mitad eran administrativos; además, no tenían cuarteles.

Hoy, agregó el mandatario, es distinto pues hay 250 cuarteles. Incluso, hay estados donde suman más la presencia de las Fuerzas Armadas que el número de policías municipales y estatales.

Retenes de civiles armados

Durante su gira por Sinaloa y Chihuahua de este fin de semana, López Obrador reconoció que existen civiles armados que utilizan incluso uniformes que usan los militares y policías. Indicó que tanto en Sinaloa, como en otros estados como Jalisco, existen ese tipo de grupos, situación que señaló “está mal, no debe de suceder”, enfatizó el titular del Ejecutivo Federal.

Por lo anterior, el mandatario negó que los grupos armados controlen al país, a pregunta expresa realizada por la prensa durante su gira.

“… no, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro. ¿Tiene el control el gobierno de la República? Sí, sí, y no hay en el gobierno, expresó el presidente de la república.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO