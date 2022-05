Lucero defiende a su hija Lucerito en portada de revista

MÉXICO.- Sin duda alguna, Lucero es una de las mujeres no solo más bellas de nuestro país sino que más exitosas e importantes en la industria del espectáculo, pues gracias a su larga trayectoria ha sabido ganarse un espacio en el corazón del público desde muy pequeña.

Ahora ese cariño se ha extendido a su familia, en especial a su hija Lucerito Mijares quien con 17 años de edad muestra que no sólo heredó los apellidos de sus famosos padres sino el talento y el carisma.

Sin embargo, es inevitable que la pequeña Lucero sea comparada con su famosa madre y fue en una entrevista para la revista “Quién” en donde ambas hablaron sobre este tema al respecto y si es que les afecta o no.

Lucero Mijares no es la copia de sus padres

Por su parte Lucero Mijares asegura que su vida siempre ha sido normal pues aunque en un principio no dimensionaba el éxito de sus padres, ahora lo comprende y asegura nunca presumió ser hija de dos exitosos artistas.

Mientras que Lucero, asegura que está muy orgullosa de su hija y reveló que es una chava única pues no pretende ser la copia ni de ella ni de Mijares ya que ella tiene un carácter fuerte y poco se deja influenciar, cosa que le gusta mucho de su hija.

Las críticas en contra de Lucero Mijares

Pese a su carácter fuerte Lucero ha enseñado a su hija dejar pasar los malos comentarios y no hacer que le afecten de alguna manera en su vida diaria.

Pues con tan solo 17 años de edad Lucero Mijares recibe ofensas y criticas a través de sus redes sociales, en entrevista con el medio antes mencionado la hija de Lucero y Mijares asegura que solo sí es algo constructivo o que le aporte a su vida le presta atención sino desecha dicho comentario.

“En ocasiones la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo y si no, lo desecho y no me clavo en eso” dijo Lucero Mijares a la revista Quién

Por su parte Lucero aseguró que el mejor consejo que le ha dado a su hija respecto a este tipo de comentarios ofensivos que a diario se leen en redes sociales es ponerse un caparazón y untarse mantequilla para que se resbale todo lo malo.

“Nadie está preparado para recibir a diario ofensas ni humillaciones tan horribles, pero es parte de un oficio. Yo le digo que se ponga caparazo´n de tortuguita y se unte mantequilla para que se le resbalen las cosas malas”, dijo Lucero para la revista Quién.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO