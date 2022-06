Paola Rojas trabajó como botarga antes de ser periodista

MÉXICO.- Paola Rojas es una de las periodistas y presentadoras más importantes que hay en la televisión mexicana, para llegar hasta donde está ha tenido que trabajar mucho durante los años, sin embargo, pocos saben que antes de ser reportera tuvo que trabajar de botarga, un empleo que hizo cuando era muy joven.

La conductora de “Netas divinas” compartió que cuando tenía alrededor de 17 años comenzó a trabajar en el parque de diversiones “Reino Aventura”, lugar que después se convirtió en Six Flags México. Rojas indicó que fue parte del equipo de entretenimiento del sitio y que lo disfrutó a pesar de algunas dificultades que representaba el puesto.

Paola Rojas fue botarga de “Reino Aventura”

“Yo me metía a las botargas y lo disfrutaba muchísimo. Trabajaba en un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura”, contó Paola a Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, en una emisión del programa la cual fue incluida en un video compartido por Unicable, en donde recopiló varias experiencias de los conductores.

Explicó que su trabajo era colocarse el traje y convivir con los visitantes del parque. “Me tocaba meterme a una botarga y saludar niñitos”, relató Paola, quien dijo que tiempo después dejó este puesto para convertirse en entrenadora del show acuático: “Me volví entrenadora de delfines. Antes de llegar a eso, que era lo que yo quería, entrenar a Keiko (…) yo tenía 17 años”.

“En fin, entré muy chiquita a trabajar a ese parque y si algo me gustaba… Estaba en el grupo de animación que básicamente era bailar, jugar y bailar”, agregó sobre su primer empleo antes de llegar a ser una de las periodistas y conductoras más importantes de México.

Finalmente, indicó que si bien era un trabajo que no le desagrada, sí tuvo algunas experiencias que no le fueron gratas, como el olor del traje. “De repente pasa un chavito y te jala. Además, las botargas pesan; las de ahora son muy sofisticadas, pero las de ese tiempo no lo eran, entonces se concentraba mucho el olor a humanidad, era fuerte”, recordó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO