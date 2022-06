Rafael Nadal gana por décimo cuarta vez el prestigioso Roland Garros

AUSTRALIA.- Rafael Nadal venció 6-3, 6-3 y 6-0 a Casper Ruud en la final de Roland Garros 2022 y consumó su título número 14 en este Grand Slam. A su vez, incrementó la diferencia que tiene sobre Nadal y Djokovic en Grand Slams, ya con 22 campeonatos en sus vitrinas.

El español tuvo un inicio de temporada increíble, con el título del Australian Open después de superar una larga lesión. De ahí en adelante cosechó más títulos y victorias, alzó el trofeo en el Abierto Mexicano de Tenis y su racha positiva terminó en Indian Wells con una fisura en las costillas.

Nadal volvió para Madrid y Roma, aunque despedirse en cuartos y octavos de final respectivamente. Roland Garros representó su regreso a una final y comprobamos una vez más el dominio de esta generación sobre los jóvenes. Si bien es cierto que el manacorí no mostró su mejor nivel, se impuso ante un Casper Ruud que titubeó y se equivocó en momentos clave.

Así se gestó el título 14 de Rafael Nadal en Roland Garros

Aunque no de forma sencilla, Rafael Nadal se llevó el primer set. De ahí en adelante se enrachó positivamente y el resto es historia. Las estadísticas, las jugadas, todo estuvo a favor del español.

El arranque del segundo episodio fue esperanzador para Casper Ruud, ya que un break lo puso en la pelea. Sin embargo, ante el Rey de la Arcilla no se pueden cometer errores y estos le costaron caro al noruego. Nadal se recuperó poco a poco hasta equilibrar con un quiebre y

Rafael Nadal tuvo la posibilidad de quebrar para el set en cuatro ocasiones y se lo llevó en la última por doble falta de Ruud.

Y para ponerle broche de oro a Roland Garros, el español no permitió que su rival ‘descontara’ en el tercer y último set. No hay más, Rafael Nadal es el rey en esta superficie y con 14 títulos en el segundo Grand Slam del año, presume una hegemonía sin antecedentes.

Just when you think you've got him ????#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/M5IMpVHPuX

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022