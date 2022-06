VIDEO. J Balvin le pide disculpas a Christian Nodal

MÉXICO.- El tema de conversación de este fin de semana no ha sido otro que la pelea que protagonizaron J Balvin y Christian Nodal, luego que el colombiano compartió una foto para “burlarse” de su cambio de look, compararlo con el suyo e incluso recordarle a su exnovia, Belinda, algo que no le hizo mucha gracia al intérprete de regional mexicano, quien ayer lanzó una canción para responderle al reguetonero.

Aunque hace unos días Nodal ofreció unas palabras durante uno de sus conciertos con la intención de disculparse con J Balvin por toda la polémica que se generó, se ha mantenido firme con que nadie tiene derecho de burlarse de su aspecto físico, de su cambio de look ni de sus tatuajes; hora, J Balvin le dio la razón al mexicano e incluso le ofreció disculpas públicas a través de una serie de historias de Instagram.

Hace unos minutos, J Balvin se sinceró en redes sociales y al igual que Nodal, se disculpó por toda la “tiradera” que se ha desatado desde el pasado miércoles. Entre las palabras que más resonaron con los fans de ambos, destaca que el intérprete de “Mi gente” reconoció que cuando hizo su publicación para hablar de las similitudes entre los looks de ambos, el cantante de regional mexicano “Estaba pasando por un mal momento”.

“No soy nadie para juzgarlo. Estaba pasando por un mal momento. Yo no lo hice con esa mala intención y entiendo su punto de vista; obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, paz, yo no soy nadie para juzgar a quién. Espero que todo bien y estamos para dar el ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad”, dijo.

Asimismo, reconoció uno de los principales alegatos del intérprete de “Ya no somos ni seremos”, quien dijo estar en desacuerdo del ataque del que fue víctima, ya que J Balvin cuenta 52.6 millones de seguidores, un hecho que fomentó las burlas y memes contra Nodal. En ese sentido, precisó “nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad el dar un buen ejemplo”.

Tras una interrupción por el ruido de las calles, por donde J Balvin se encontraba caminando, ya en un lugar tranquilo recordó que Christian Nodal le ofreció disculpas públicas este fin de semana, es por ello que decidió hacerlo de la misma forma.

“Es un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y fue real, no mintió. No mintió en nuestra conversación y ya lo otro, no”, concluyó J Balvin.

J Balvin se disculpó con Christian Nodal. "No soy nadie para juzgarlo" afirmó. pic.twitter.com/cPTBjRdJUq — Lo + viral (@VideosVirales69) June 5, 2022

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO