AMLO confirma que no asistirá a la Cumbre de las Américas

MÉXICO.- Debido a que Estados Unidos no invitó a todas las naciones de la región a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó asistir a este evento y anunció que visitará en julio a su homólogo Joe Biden.

Tal como lo había anunciado semanas atrás, el mandatario informó esta mañana que no asistirá a la cumbre que se desarrollará esta semana en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y en su representación lo hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Informar que no voy a asistir a la Cumbre de las Américas, va en mi representación y en la del gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, y no voy porque no se invita a todos los países de América.

“Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, expresó.

López Obrador aclaró que su relación con el presidente estadunidense Joe Biden es buena y justificó que éste ha sido víctima de presiones de integrantes de los partidos republicanos y demócratas para no invitar a todas las naciones del continente.

Explicó que de las presiones contra Biden destacan las de algunos republicanos y demócratas relacionados con la comunidad cubana, y quienes “tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio”.

Incluso acusó al senador demócrata de raíces cubanas, y que preside el comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, Robert Bob Menéndez, de tener una gran influencia para presionar, bajo rencores, e impulsar políticas que atentan contra los cubanos.

“Los más inhumanos, antimigrantes, autoritarios, son los del Partido Republicano, pero también hay en el Demócrata. Uno es presidente de la Comisión de Política Exterior, (Robert) Menéndez, y es de la comunidad cubana, y ése tiene una enorme influencia, pero si seguimos así dependiendo de la decisión de un señor, de los rencores de un señor y olvidamos a nuestros pueblos, pues entonces estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos, sacando provecho, medrando en lo político, en lo económico”, dijo.

Así, debido a las “fuertes presiones de republicanos extremistas y de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos”, López Obrador resaltó la necesidad de una transformación, como la que se vive en México.

Por eso no a la Cumbre y un abrazo al presidente Biden, entiendo su situación, es una política que han aplicado por décadas, pero si no se dice ‘basta’, no van a encontrar la salida, ningún pueblo en una situación de crisis sale adelante si no lleva transformaciones, cambios profundos, lo que estamos haciendo en México”, aseguró.

ANUNCIA VISITA A BIDEN

López Obrador anunció que en julio próximo hará una visita a su homólogo estadunidense, Joe Biden, con quien abordará distintos temas, entre ellos, la necesidad de llevar a cabo una unión americana, tal como sucedió con la comunidad europea que después se fundió en la Unión Europea.

Y es que el presidente ha insistido en que América podría convertirse en la región con más oportunidades en el mundo, pero para ello debe haber una unificación de todas las naciones de la región y dejar a un lado los bloqueos, las intervenciones, entre otras políticas, que, dijo, no ayudan y son de viejas políticas.

“Le mandé a decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se integró la comunidad europea y luego pasó a la Unión Europea, así quiero hacerlo en América, pero significa hacer un cambio en la política, dejar el odio, la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, la política de buena vecindad”, dijo.

Otros de los temas que, indicó, buscará abordar con Biden están el de atender a la región de Centroamérica para atender las causas que originan la migración; el continuar con los trabajos en conjunto para la integración económico; las labores complementarias para enfrentar la inflación; entre otras.

