“Aprendí tanto a ese hombre”: Edith Márquez recuerda a Vicente Fernández

Edith Márquez contó las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera artística. En Sale el Sol ‘La Reina de los Palenques’ recordó a uno de sus mentores, Vicente Fernández.

Al hablar sobre las grandes amistades que ha tenido en el mundo del espectáculo, la intérprete de ‘Mírame’ y ‘Acostúmbrame al cielo” señaló que El Charro de Huentitán fue una pieza importante en su carrera.

“Me decía, ‘mija, no hables entre canción y canción, o sea, no todo el tiempo; deja que la gente grite cuando escuche la canción que vas a cantar’. Me decía que me moviera, que hablara de mis inicios”, manifestó.

También, Edith Márquez expresó la admiración por Vicente Fernández, uno de los exponentes más importantes de la música mexicana y especificó que estima a la familia del fallecido.

“Para mí, Vicente Fernández es y será el número uno en este país y el artista que llevó la música en alto a nivel mundial”, señaló.

Próximas presentaciones

Por otra parte, la cantante anunció las próximas fechas de los palenques que realizará en México. Los lugares y fechas de los eventos son:

9 de junio en Monterrey

11 de junio en Guadalajara

24 de junio en San Juan del Río, Querétaro

