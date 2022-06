Descartan brote de COVID-19 en secundaria de Victoria

VICTORIA, TAM.- La Secundaria General No. 2, Arquímedes Caballero Caballero, no registra un brote de COVID-19, los casos que se han presentado son externos y no contagios dentro del plantel, dijo el Director Rodolfo Rodríguez Torres.

En entrevista con EXPRESO, dijo que “con respecto a los alumnos no tenemos un caso que se haya suscitado aquí en la escuela, los padres de familia, en corresponsabilidad que tienen, han informado que no han enviado a sus hijos a la escuela por cuestiones de precaución, porque presentaron algún síntoma”.

Pero de manera responsable los aíslan y no los envían, insistió, luego de explicar que en la escuela están reforzando todas las medidas sanitarias, para evitar que haya aglomeración tienen 3 puertas de ingreso y salida.

Se tienen los tres filtros, el de casa, el de ingreso y el de grupo, “se les coloca gel antibacterial y entran a las aulas, además los maestros están al pendiente de ellos en el grupo, cuando se presenta algún malestar son canalizados con el medico escolar”, para valoración.

Aclaró que en redes sociales se manejó que había tres compañeros que estaban con esa situación, “tenemos un solo caso de COVID confirmado en la escuela, de una compañera de administrativo que refirió tener síntomas y como protocolo se le pidió la prueba”.

Luego de salir positiva, se le pidió aislarse, como señala el protocolo, “la persona no está en la escuela”, dijo luego de insistir que en el plantel tienen mucho apoyo de los padres de familia, tanto en la revisión de sus hijos, como en la adquisición de insumos para los filtros.

“Una madre de familia que resultó positiva, aisló a su hijo, en beneficio de la comunidad escolar, no solo de su hijo”, es como se deben hacer las cosas, la prevención es fundamental.

Rodríguez Torres, destacó que los protocolos que demanda la COERPIS las ejecutan al pie de la letra, por lo que están a disposición de que les verifiquen o supervisen las medidas sanitarias que implementan para descartar cualquier tipo de riesgo.

Finalizó diciendo que, en el plantel, en el cierre del ciclo escolar, trabajan con mucho cuidado para evitar cualquier riesgo a fin de que los alumnos que van a egresar no pierdan clases y tengan un mejor aprovechamiento para el inicio de su próximo ciclo en el nivel bachillerato.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA