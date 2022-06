AMLO tiene lista la iniciativa para eliminar el horario de verano

MÉXICO.- Pese al bloqueo anunciado de la oposición para no aprobar ninguna reforma planteada por el oficialismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que él seguirá enviando sus iniciativas al Congreso, incluso, adelantó que la próxima semana va la que propone eliminar el cambio de horario en México.

En su conferencia mañanera, dijo que si el PAN, PRI y PRD en el Congreso no quieren hacer su trabajo de legislar, él sí va “a seguir enviando iniciativas al Congreso porque tengo que cumplir”.

“Voy a seguir mandando. La Guardia la voy a mandar al Senado o a la Cámara de Diputados, estamos viendo, y la reforma electoral, también. Sí, pero vamos a mandar las dos, estas dos y la del horario de verano lo más pronto”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

El 71 por ciento de los encuestados dicen no al cambio de horario

El presidente de la República reveló que la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó una encuesta a la ciudadanía la semana pasada sobre si avalan o no la eliminación del cambio de horario, y adelantó que el 71 por ciento se dijo a favor; también, adelantó que tienen listos los estudios del impacto a la salud que produce adelantar y atrasar una hora al año.

“Voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario. Ya la semana próxima, ya cualquiera de las dos cámaras, pero la voy enviar. Ya tengo los estudios, tengo una encuesta, y la enviaré la semana siguiente. Si no quieren votar o la rechazan, yo ya cumplí”, dijo.

Señaló que la próxima semana dará a conocer los detalles de la encuesta, los estudios y de la iniciativa. Adelantó que se trata de una reforma a leyes secundarias para que sea aprobada por mayoría simple, sin necesitar el aval de la oposición.

Y es que esta semana, el bloque opositor Va por México firmó un acuerdo de “moratoria constitucional” que plantea bloquear las propuestas del gobierno, de Morena y de sus aliados.

“Sí, pero es mejor que sea una reforma a algunas de las leyes secundarias para que no sea reforma constitucional. Entonces, para la próxima semana les presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios. Entonces, a lo mejor desde hoy ya me contestan los del bloque que no van a aprobar (risas), pero yo tengo que enviarla”, señaló.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO