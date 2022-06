Celebridad tampiqueña 

“No quisiera estar en sus zapatos”, dijo un destacado político integrante de la 65 Legislatura en el Congreso de Tamaulipas, obviamente en relación al escándalo en el que está envuelta ÚRSULA SALAZAR MOJICA y en el que ella misma se metió por el robo de un celular.

La tristemente célebre sobrina del Presidente de la República, pero desconocida por él mismo en la mañanera, es noticia en todo el país por haber despojado de su celular al diputado recién estrenado RAÚL PÉREZ LUEVANO, mientras daba lectura a una iniciativa y ÚRSULA intentaba impedirlo, primero le arrebató el micrófono, después el teléfono.

El “incidente” ya es por todos conocido, sin embargo, lo que nadie esperaba, ni ella misma, es que la noticia recorrería el país de norte a sur y de golfo al pacífico, en noticieros, programas de comedia y de crítica política convirtiéndola en una “celebridad”, en todos lados es tema que la sobrina de LÓPEZ OBRADOR habría cometido un delito para después negarlo, sin embargo quedó evidenciada por los videos que, desde cualquier ángulo, la retrataron metiendo mano para agenciarse el celular.

Es tema de escarnio el que además este no es el primer incidente, pues hace unas semanas fue expuesto otro delito que presuntamente habría cometido en tiempos en los que la ahora diputada local por Tampico, era empleada del Conalep y para su mala suerte, hay audios que ya con peritaje de por medio, constatan que es su voz la que grabaron pidiendo “inflar” las facturas para quedarse con el “extra”.

La deteriorada imagen de la familia extendida del Presidente de la República sigue manchándose por la avaricia, prepotencia y el egocentrismo con el que se manejan.

Por cierto, el diputado JOSÉ BRAÑA MOJICA, primo de ÚRSULA y también sobrino de AMLO, podría igualmente ser señalado por robo, pues fue quien le quitó de las manos a PÉREZ LUEVANO la iniciativa a la que daba lectura, no conforme la rompió.

Aún con el zafarrancho, con el incendiario acto de llevar “por voluntad propia” a decenas de ciudadanos para defenderlos y armar el escándalo que ellos querían protagonizar, son todo y pese a todo, la iniciativa panista para elevar el número de votos necesarios para modificar la JUCOPO, fue aprobada.

Lo cierto es que la incapacidad de actuar, ha hecho a ÚRSULA realizar actos reprobables y cuestionables, no ha tenido liderazgo ni la valentía para ir a encarar a la bancada panista que se atrincheró en las oficinas de la JUCOPO, mandó a ARMANDO ZERTUCHE y a la diputada CASANDRA DE LOS SANTOS, pero nada pudieron hacer.

Sin importar de lado de quién esté, de los panistas o morenistas, la verdad es que el “espectáculo” que montaron en el Congreso es reprobable, es una pena que no haya capacidad de diálogo, que quieran frenar iniciativas arrebatando los documentos y arrancando los micrófonos, no hay nivel.

¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

El precio promedio de la gasolina Magna en México se vende en 21.75 pesos por litro, y el gobierno descuenta por cada litro 12.51 pesos de impuestos, por lo que de no ser por los descuentos, a los mexicanos nos costaría cada litro de gasolina regular cerca de 34.26 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, el descuento de impuestos es de 12.63 pesos por litro, de no ser por los “subsidios”, la Premium costaría 36.42 pesos por litro, en vez de los 23.80 pesos en que se vende en promedio.

Y el Presidente de la República dice que la gasolina no subirá de precio…

Por Omar Reyes

@Omar_Reyes

omarereyes@gmail.com